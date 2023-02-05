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發人深省！金句盤點：「人之所以活得累，是因為想要的東西太多」

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▲▼發人深省的12條金句盤點。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲生活中的快樂和痛苦只是一線之隔，懂得轉念最重要。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

夜深人靜，翻來覆去睡不著，心裡有事很容易鑽進死胡同，怎樣都想不通，曾有人說過：煩惱太多只因能力還不夠，有些事情想通了，讓人瞬間清醒，盤點這些字字入心的勵志金句，值得你細細品味。

#生活可以是甜的，也可以是苦的，但不能沒味的。

▲▼發人深省的12條金句盤點。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#人之所以活得累，不是擁有的東西太少，而是想要的東西太多。

#想不開，什麼都是事，想得開，也就這麼一回事。

▲▼發人深省的12條金句盤點。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#得到一件東西需要智慧，放棄一樣東西則需要勇氣。

#少想沒用的事，不理無所謂的人，讓自己忙起來，多去掙點錢，把時間和金錢都留給愛你的人。

#你跑得慢，聽到的都是罵聲，你跑得快，聽到的只有風聲。

▲▼發人深省的12條金句盤點。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#別用自己的嘴干擾別人的生活，少靠別人的腦子思考自己的人生。

#做人要學駱駝，沉得住氣，看它從不著急，慢慢地走，慢慢地嚼，總會走到的，總會吃飽的。

#人生不是坐等暴風雨過去，而是學會在雨中起舞。就像騎單車，想要保持平衡，就必須往前走。

▲▼發人深省的12條金句盤點。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#當有人突然從你生命中消失了，不要問為什麼，只是他到了該走的時候，你只需要接受就好。

#你羨慕別人瘦，別人羨慕你腸胃好，你羨慕別人有錢，別人羨慕沒人找你借錢。

#信任就像一張紙，弄皺以後，即使撫平也無法恢復原樣。

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關鍵字：

金句, 盤點

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