日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！

記者李薇／台北報導 圖／nyanchan22 IG

日本超人氣女團AKB48前成員小嶋陽菜畢業之後，人氣更火爆，不僅被網友封為「第一美胸」，更是推出自己的品牌當老闆，相當厲害，最近她也分享私底下的保養秘訣，不管再怎麼忙都一定會做完整套步驟。

STEP 1：卸妝

因為工作的關係，每天幾乎都會上妝，因此，小嶋陽菜就會選擇比較潤澤感的黛珂AQ完美精質卸妝霜，她表示，很喜歡這款，塗抹上肌膚的豐潤度很好，洗完也很保濕，長途旅行的時候肌膚容易乾燥、不穩定，所以在各種產品裡面選了卸妝霜。

STEP 2：洗臉

在卸完妝之後，小嶋陽菜也會再使用POLA B.A洗面乳進行全臉的清潔，把剛剛多餘殘妝或是油脂清洗得更乾淨。

STEP 3：精華水

洗完臉之後，趁著臉上還稍微有點濕潤，小嶋陽菜會趕快先進行第一步的肌膚補水，使用episteme精華水全臉塗抹輕拍，因為是比較濃稠的水狀質地，所以不需要化妝棉也可以立刻使用，而且保濕度很高，不僅臉部，脖子、鎖骨跟肩膀也會跟著塗抹，讓全身維持完美狀態。

STEP 4：煥膚保濕

在精華液的使用上，小嶋陽菜挑選了帶有酸類成分的LE MER深藻煥膚微晶露，她認為，旅行的後半期，肌膚會比平時更不穩定而且乾燥，但這款保濕效果很好，雖然是含有酸類，但精華油的質地可以充分潤澤，會特別重視鼻子跟鼻翼位置加強按摩。

STEP 5：乳霜

黛珂超微導全能修護霜是小嶋陽菜最喜愛的單品，她表示，這款是之前才剛剛推出的新品，自己已經愛用到第二罐，只要塗抹完，第二天的肌膚立刻很有彈性，所以超級喜歡。

STEP 6：緊急修護

只要到歐洲乾燥的地方，小嶋陽菜就會攜帶SENSAI的修護面膜，用來急救跟抗衰老都很好用，可以讓每天的肌膚狀態更好，每天保養完成之後最後一道，因為外出旅行的狀態跟在家完全不同，這種即時修護的單品就很重要。