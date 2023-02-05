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「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香

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記者李薇／台北報導　圖／chemiiiii IG

日本女孩總是特別重視肌膚保養與香氣，對於全身上下的細節都很要求，被封為「日版王祖賢」的大口智惠美也不例外，已經33歲的她身為模特兒，因為溫柔大姊姊系的成熟長相，深受許多人喜愛，最近她就分享私底下身體肌膚保養的關鍵，連私密處都要香香！

▲日版王祖賢,大口智惠美,Dior,freera,DAMAI,Tant RUX,保養,。（圖／IG）

＃Dior Miss Dior沐浴珍珠

泡澡是日本人生活不可缺少的東西，大口智惠美平時在浴室裡面就會備有入浴劑，尤其是這款Miss Dior限定的沐浴珍珠，打開瓶蓋之後，裡面竟然是一顆顆粉紅小珍珠，她表示，香味真的超級好聞，玫瑰的味道倒在浴缸裡泡澡，連晚上睡眠都變好了。

▲日版王祖賢,大口智惠美,Dior,freera,DAMAI,Tant RUX,保養,。（圖／IG）

＃freera 洗髮精、潤髮乳

大口智惠美常去的美髮店freera所推出的洗髮精跟潤髮乳，也成為她浴室裡面不可或缺的單品，只要用完就會買替換裝來補充，已經空瓶好幾罐，她表示，因為頭髮比較多又毛躁，自從用完它們之後，髮質真的變得更柔順。

▲日版王祖賢,大口智惠美,Dior,freera,DAMAI,Tant RUX,保養,。（圖／IG）

＃DAMAI 磨砂膏

由代官山一間美容院自己出的DAMAI磨砂膏，是大口智惠美之前去做身體護理後入手的單品，因為裡面很多精油成分，顆粒也很細緻，一周大約會用兩次，會在手肘、膝蓋等部位搓揉加強，能讓肌膚更為絲滑柔嫩，而且使用之後完全不會感覺到乾燥，特別適合秋冬，泡澡前絕對會用。

▲日版王祖賢,大口智惠美,Dior,freera,DAMAI,Tant RUX,保養,。（圖／IG）

＃Tant RUX 私密清潔泡泡

雖然是清潔單品，但因為裡面添加了天然精油，所以對私密肌膚擁有保濕的效果，大口智惠美也覺得，用起來的泡泡很綿密，可以快速清潔，連味道都很治癒，可以避免異味出現。

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關鍵字：

日版王祖賢, 大口智惠美, Dior, freera, DAMAI, Tant RUX, 保養

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