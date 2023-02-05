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還愛著就不會走遠的3大星座！TOP 1沒有甜言蜜語卻會用養你來示愛

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文／C編　圖／netflixkr IG

有些人對愛情很快就可以切割乾淨，但有些人卻是很念舊，即使已經分手了，只要還愛著對方，就不會走遠，一心就只牽掛著那個人，以下就盤點這TOP 3大星座，他們對愛情有自己的看法跟執念，不是說分手就可以馬上斷乾淨的類型，只要還有愛，挽留復合都很有機會。

▲星座,天蠍座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：天蠍座

天蠍座對於陌生人可以說是冷漠無情，完全不想經營各種人際關係，但唯獨面對愛情的時候，就像是完全變了一個人，那些任性、可愛、撒嬌通通只會留給另外一半，而且會偏執到不許任何異性接近你，加上他們小心眼的個性，如果一旦遭逢背叛，絕對會想要報復。

▲星座,天蠍座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：金牛座

金牛座一向是比較獨立自主的個性，做事情從來都是想好才去做，絕對不會魯莽行事，對愛情相對慢熟，一旦愛上了，就會付出行動來證明自己對你的心意，比如：挪出時間陪你逛街、花錢給你買禮物、找時間吃一頓大餐等等，而不是只會靠一張嘴製造浪漫，不過他們個性也很固執，認定了對方就不會輕易離開。

▲星座,天蠍座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：摩羯座

摩羯座是很穩重踏實的星座，當然對於生活的要求也是如此，不需要有太多的波瀾，不管對方需要不需要，他們都認為，只要愛著你，就有責任為你努力賺錢，給予最基本的物質保障，他們沒有很多花花腸子的甜言蜜語，最基本的關心就是他們把你放在第一位的表現，因為對於不愛的人，他們根本懶得理，更別說問候兩句。

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關鍵字：

星座, 天蠍座, 金牛座, 摩羯座, 占卜

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