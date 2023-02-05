從洗澡就開始優雅！讓身心靈都能被淨化的沐浴品　香味撩人又保濕潤澤

記者李薇／台北報導

不少女孩都有一個習慣，就是會一瓶沐浴乳用到底才換，但其實最好的方案是根據肌膚的乾燥程度跟當天的疲憊程度，選用滋潤度不同、香氣不一樣的單品，從身心靈全面洗滌，讓每日的清潔活動也可以很療癒。以下就盤點多款厲害的沐浴單品，從洗沐開始精緻，全方位養成優雅美人。

＃克蘭詩 藍色寧靜沐浴乳，200ml、售價1100元

為忙碌的工作換來些許空白時刻吧！克蘭詩推出保養型香氛系列加碼身體保養單品，其中，如同迎風而來清新的花海香氣，讓人彷彿有種時光靜止的錯覺，絲柔沐浴乳液質地添加有機甜杏仁油成分，讓洗澡也成為很放鬆的享受。

＃法拉夏 香氛馬賽皂液，500ml、售價750元

敏感肌膚的人在選擇沐浴產品的時候，都會特別注意，像是法拉夏香氛馬賽皂液皆為97%天然成分製成，不含化學界面活性劑、人工防腐劑、人工染料和動物油，其中，摩洛哥堅果系列運用椰子油為基底製作，柔膚同時又能達到完美清潔。

＃L’OCCITANE 荔枝櫻花沐浴膠，250ml、售價880元

L’OCCITANE時常推出各種不同香味的單品，親民價格讓小資女也能夠輕鬆負擔，2月推出的全新限定香氣荔枝櫻花散發甜蜜花果香，運用每7000朵僅能萃取出1公升的櫻花花露添加，滑順的沐浴膠清潔肌膚的同時，也會留下保濕水嫩。

＃BOTANIST 植物性沐浴慕斯－深層保濕型，售價390元

洗沐產品最關鍵的清潔力在於泡沫，但懶得花時間起泡的女孩，直接挑選慕斯類單品超方便，BOTANIST推出的植物性沐浴慕斯，一擠出來就是綿密泡泡，可以迅速上身，裡面添加高滋潤度與保濕力的乳木果油與摩洛哥堅果油，雖能潤澤但帶有的睡蓮香氣卻很清新，完全不會黏膩。

＃KLOWER PANDOR 荒野玫瑰香水保濕沐浴露3197，680ml、售價580元

玫瑰是一般女孩都可以輕易接受又浪漫的香氣，MIT香水品牌KLOWER PANDOR就推出具有花朵木質調香氣的沐浴單品，充滿誘惑的土耳其玫瑰散發出具有野性的氛圍，更增添危險氣質，氨基酸成分讓沐浴露洗起來溫和又潔淨。