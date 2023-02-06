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盤點宋慧喬「懶人減重5招」，連吃2個月蒟蒻飯整個人瘦一圈

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▲▼盤點宋慧喬「懶人減重5招」。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

▲宋慧喬對於減重很有心得。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星宋慧喬在韓劇《黑暗榮耀》演技爆棚，為了符合女主角消瘦且身心俱疲的樣貌，她選擇吃兩個月的蒟蒻飯積極瘦身，纖瘦體態使她更貼近角色。其實從出道時的嬰兒肥到現在的完美線條，她的瘦身秘訣絕對值得參考，一起來了解！

▲▼盤點宋慧喬「懶人減重5招」。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#每天喝檸檬水

檸檬水含有維生素C，能幫助抗氧化，其中的檸檬酸更是能促進腸胃蠕動，加速體內代謝循環，宋慧喬每天補充檸檬水，瘦身又能養顏美容，不過胃不好的朋友，先吃一點東西再喝會比較好。

#蒟蒻飯取代精緻澱粉

盡量避免高熱量食物，當嘴饞時可以找身邊的食物替代，像是水果或是高纖低熱量飲食都是好選擇，就如同她先前為戲瘦身吃的蒟蒻飯，利用低熱量代替高熱量精緻麵粉，真的很有感。

▲▼盤點宋慧喬「懶人減重5招」。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#執行豆腐瘦身法

先前她曾公開自己實行「豆腐瘦身法」，早午兩餐正常吃，只吃到八分飽，晚餐就只吃豆腐，豆腐含有優秀蛋白質，和減重人士常吃的雞胸肉和地瓜相比，熱量遠遠比其他食物低很多。

#每天15分鐘有氧運動

無論工作再忙，也會抽出時間逼自己運動15分鐘，平時最愛瑜珈，慢跑也不錯，適度的排汗能帶動體內新陳代謝。

▲▼盤點宋慧喬「懶人減重5招」。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

#規律的用餐時間

長時間養成早上8點吃早餐、中午12點吃午餐，和晚上6點前吃完晚餐的習慣，晚上6點後不再進食，拉長每天晚餐和隔日早餐的時間，類似168斷食法效果。

關鍵字：

宋慧喬, 瘦身, 減重

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