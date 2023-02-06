BURBERRY官方IG無預警全刪光！創意總監Daniel Lee即將幹大事？

記者王則絲／台北報導

BURBERRY近日將擁有兩千萬粉絲的官方IG帳號全數清空，包括大頭貼照與所有貼文全都一夕消失，然而現任創意總監Daniel Lee先前任職於BOTTEGA VENETA時，也曾做過一模一樣「清空社群」的舉動，似乎正預告著即將發生什麼大事。

▲BURBERRY社群帳號被清空。（圖／翻攝自IG）



BURBERRY於去年九月宣布由設計師 Daniel Lee 正式接替 Riccardo Tisci ，成為新任創意總監，且加入品牌後的第一季作品將會在本月份的倫敦時裝周上發表，因此Daniel Lee這回無預警地刪光BURBERRY包括IG、推特、Facebook⋯⋯所有官方社群帳號，或許正是預示著即將展演的新系列，將會帶來嶄新的面貌。

▲Daniel Lee加入BURBERRY後的首個作品將在本月份倫敦時裝周登場。（圖／品牌提供）



同樣清空社群的手法，Daniel Lee於2018～2021年期間擔任BOTTEGA VENETA創意總監時也曾做過，達到引起關注和勾起粉絲們期待之心的效果，看來這回把BURBERRY的社群全清空，與他也脫離不了關係，運用此舉向外界沉默宣告即將有大動作，成功讓時尚圈掀起討論。