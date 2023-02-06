木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

▲木村光希是時尚圈寵兒，20歲當天被媽媽工藤靜香出賣兒時的換牙爆血照。（圖／翻攝koki IG、kudo_shizuka IG）

記者陳雅韻／台北報導

「日劇天王」木村拓哉與女星工藤靜香的小女兒木村光希（Kōki），昨歡度20歲生日，她15歲以Kōki之名出道當模特兒，攻佔各大時尚雜誌，加上英、法、日語流利，與寶格麗（BVLGARI）、Coach、LV（Louis Vuitton，路易威登）等國際各大精品品牌合作無間，生日當天收到不少精品禮物，媽媽工藤靜香也在IG獻上「驚喜」，是她童年換牙的爆血照！

▲木村光希20歲生日當天分享幼年時的大眼萌娃照。（圖／翻攝koki IG）



木村光希昨在個人官方IG貼上幼年時的大眼萌娃照，感謝大家對她的生日祝福與一路上的支持，未料卻被疼愛她的媽媽工藤靜香「出賣」，po出她小時換牙的流血照，當時她亂搖牙齒弄得鮮血直流還把血抹到臉上，多年後工藤靜香仍忍不住溫馨提醒：「不要亂搖牙齒，要讓它自然脫落。｣令人莞爾。

▲木村光希生日收到FENDI送的新包。（圖／翻攝koki IG）

20歲生日當天，木村光希不僅收到各大精品品牌的精美花禮，還收到FENDI送春季氛圍的綠色Logo包，以及LV要價235,000元的珠寶箱，足見她在時尚圈的高人氣，備受品牌寵愛。

▲LV送木村光希235,000元的珠寶盒作為生日禮物 。（圖／翻攝koki IG）

