fb ig video ETtoday search mobile

木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

>

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希是時尚圈寵兒，20歲當天被媽媽工藤靜香出賣兒時的換牙爆血照。（圖／翻攝koki IG、kudo_shizuka IG）

記者陳雅韻／台北報導

「日劇天王」木村拓哉與女星工藤靜香的小女兒木村光希（Kōki），昨歡度20歲生日，她15歲以Kōki之名出道當模特兒，攻佔各大時尚雜誌，加上英、法、日語流利，與寶格麗（BVLGARI）、Coach、LV（Louis Vuitton，路易威登）等國際各大精品品牌合作無間，生日當天收到不少精品禮物，媽媽工藤靜香也在IG獻上「驚喜」，是她童年換牙的爆血照！

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希20歲生日當天分享幼年時的大眼萌娃照。（圖／翻攝koki IG）

木村光希昨在個人官方IG貼上幼年時的大眼萌娃照，感謝大家對她的生日祝福與一路上的支持，未料卻被疼愛她的媽媽工藤靜香「出賣」，po出她小時換牙的流血照，當時她亂搖牙齒弄得鮮血直流還把血抹到臉上，多年後工藤靜香仍忍不住溫馨提醒：「不要亂搖牙齒，要讓它自然脫落。｣令人莞爾。

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希生日收到FENDI送的新包。（圖／翻攝koki IG）

20歲生日當天，木村光希不僅收到各大精品品牌的精美花禮，還收到FENDI送春季氛圍的綠色Logo包，以及LV要價235,000元的珠寶箱，足見她在時尚圈的高人氣，備受品牌寵愛。

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲LV送木村光希235,000元的珠寶盒作為生日禮物 。（圖／翻攝koki IG）

►Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波

►ROSÉ開門樂收41萬Tiffany禮物　可愛心型包台灣買得到

關鍵字：

木村光希, Kōki, 木村拓哉, 工藤靜香, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Fendi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

ET Fashion

推薦閱讀

法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛

法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛

LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受

LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受

箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路

箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路

喬治傑生愛心項鍊表白　純銀款不到萬元寵她 九合一十大當選感言　柯P「改變來自庶民」最催淚 Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波 Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」 陳美鳳日本行名牌帽出籠　與林俊傑隔海撞LV夯款 ROSÉ開門樂收41萬Tiffany禮物　可愛心型包台灣買得到 很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面