fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／錶面落下櫻花雨　盤點浪漫指數破表的情人錶

>

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN女錶代言人田馥甄佩戴台灣限定的光動能碼錶計時錶FB1452-66W，22,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶兼具裝飾與實用性，是情人節禮物的最佳選擇之一，CITIZEN、TISSOT（天梭表）、MIDO（美度表）各有甜美粉色或熱情紅色錶款可向另一半示愛，當中MIDO的Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶，附上5色錶帶供替換，貼心之舉必能擄獲芳心；文青風格的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）也有粉色面盤錶款吸睛，讓情人時時刻刻放閃。

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN亞洲限定櫻花機械錶PC1017-61Y呈現櫻花造型開芯設計，19,800元。

CITIZEN浪漫櫻花
CITIZEN「心蕊．台灣限定款」光動能碼錶計時錶款FB1452-66W及亞洲限定機械錶PC1017-61Y，均融合花朵元素為錶款增添女人味。「心蕊．台灣限定款」FB1452-66W的8時位置點綴紅寶石，旁襯櫻花花瓣與底蓋雕刻專屬台灣限定的鬱金香圖騰；而PC1017-61Y機械錶的粉蝶貝面盤則灑落白色與粉色的櫻花雨，連6、7時位置的開芯設計也是櫻花造型，並在8時位置點綴水晶，浪漫極了，配有粉紅金不鏽鋼鍊帶，以及一款紅色小牛皮錶帶。

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲天梭表Chemin Des Tourelles杜魯爾系列機械錶，25,000元。（圖／天梭表提供）

TISSOT熱情示愛
TISSOT以創建時所在街道命名的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列，今年全面升級搭載Nivachron™鈦合金游絲自動上鍊機芯，大幅提升抗磁能力，走時更加精準，具80小時動力儲存，並提供豐富款式，情人節最應景之作當屬面盤中央為珍珠母貝材質的紅色錶帶腕錶，內外兼具。

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲MIDO Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶特別版，32,900元。（圖／MIDO提供）

MIDO五色變換
MIDO機械女錶Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶，亦採用有絕佳抗磁性的配備Nivachron™游絲Caliber 48自動上鍊機芯，更令人驚喜的是一只錶配有5款繽紛快拆錶帶，分別有輕霧藍、漿果紅、隕石灰、淡藕粉、鳶尾紫，可隨心情與服裝穿搭恣意更換，變出新意。

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲DW為西洋情人節推出櫻花粉色包裝的「愛心情人節限定禮盒」。（圖／DW提供）

DW甜美魅力
DW特別為西洋情人節推出櫻花粉色包裝的「愛心情人節限定禮盒」，當中有日常好搭配的飾品，也少不了「星辰手鍊流金系列」玫瑰金、閃耀金、極光銀三種顏色的錶款，各有錶徑28mm圓型腕錶「Petite 5-Link」與20x26mm方型腕錶「Quadro 5-Link」兩種樣式，均備有甜美的粉紅色面盤設計，將甜蜜緊戴在身上。

▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）▲▼情人節粉色錶 。（圖／公關照）

▲DW星辰手鍊流金圓型腕錶系列粉紅色珍珠母貝款（左）7,290元，星辰手鍊流金方型腕錶8,190元。

►風・Luxury／致敬「空中女王」　波音747原創色躍上百年靈限量錶

►箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路

關鍵字：

風Luxury, CITIZEN, MIDO, TISSOT, DW, Daniel Wellington

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

「翹臀珍」靈蛇項鍊卡深溝　Gucci禮服上下全開辣翻

「翹臀珍」靈蛇項鍊卡深溝　Gucci禮服上下全開辣翻

木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

木村光希20歲生日樂收LV珠寶盒　女神竟被媽媽出賣缺牙爆血照

法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛

法知名芭蕾舞伶首飾換春裝　粉色調飾品向情人示愛

LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受 箭毒蛙攻佔G-SHOCK　多彩錶圈、錶帶全是鮮艷紋路 喬治傑生愛心項鍊表白　純銀款不到萬元寵她 九合一十大當選感言　柯P「改變來自庶民」最催淚 Tiffany x Nike夯鞋「詹皇」搶先穿　加碼秀聯名外套帥一波 Tiffany聯名Nike出鞋刷！　網炸鍋大罵「天大笑話」 陳美鳳日本行名牌帽出籠　與林俊傑隔海撞LV夯款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面