風・Luxury／錶面落下櫻花雨　盤點浪漫指數破表的情人錶

▲CITIZEN女錶代言人田馥甄佩戴台灣限定的光動能碼錶計時錶FB1452-66W，22,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶兼具裝飾與實用性，是情人節禮物的最佳選擇之一，CITIZEN、TISSOT（天梭表）、MIDO（美度表）各有甜美粉色或熱情紅色錶款可向另一半示愛，當中MIDO的Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶，附上5色錶帶供替換，貼心之舉必能擄獲芳心；文青風格的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）也有粉色面盤錶款吸睛，讓情人時時刻刻放閃。





▲CITIZEN亞洲限定櫻花機械錶PC1017-61Y呈現櫻花造型開芯設計，19,800元。

CITIZEN浪漫櫻花

CITIZEN「心蕊．台灣限定款」光動能碼錶計時錶款FB1452-66W及亞洲限定機械錶PC1017-61Y，均融合花朵元素為錶款增添女人味。「心蕊．台灣限定款」FB1452-66W的8時位置點綴紅寶石，旁襯櫻花花瓣與底蓋雕刻專屬台灣限定的鬱金香圖騰；而PC1017-61Y機械錶的粉蝶貝面盤則灑落白色與粉色的櫻花雨，連6、7時位置的開芯設計也是櫻花造型，並在8時位置點綴水晶，浪漫極了，配有粉紅金不鏽鋼鍊帶，以及一款紅色小牛皮錶帶。





▲天梭表Chemin Des Tourelles杜魯爾系列機械錶，25,000元。（圖／天梭表提供）

TISSOT熱情示愛

TISSOT以創建時所在街道命名的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列，今年全面升級搭載Nivachron™鈦合金游絲自動上鍊機芯，大幅提升抗磁能力，走時更加精準，具80小時動力儲存，並提供豐富款式，情人節最應景之作當屬面盤中央為珍珠母貝材質的紅色錶帶腕錶，內外兼具。





▲MIDO Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶特別版，32,900元。（圖／MIDO提供）

MIDO五色變換

MIDO機械女錶Baroncelli Signature Lady Colours永恆系列經典漾彩腕錶，亦採用有絕佳抗磁性的配備Nivachron™游絲Caliber 48自動上鍊機芯，更令人驚喜的是一只錶配有5款繽紛快拆錶帶，分別有輕霧藍、漿果紅、隕石灰、淡藕粉、鳶尾紫，可隨心情與服裝穿搭恣意更換，變出新意。





▲DW為西洋情人節推出櫻花粉色包裝的「愛心情人節限定禮盒」。（圖／DW提供）

DW甜美魅力

DW特別為西洋情人節推出櫻花粉色包裝的「愛心情人節限定禮盒」，當中有日常好搭配的飾品，也少不了「星辰手鍊流金系列」玫瑰金、閃耀金、極光銀三種顏色的錶款，各有錶徑28mm圓型腕錶「Petite 5-Link」與20x26mm方型腕錶「Quadro 5-Link」兩種樣式，均備有甜美的粉紅色面盤設計，將甜蜜緊戴在身上。







▲DW星辰手鍊流金圓型腕錶系列粉紅色珍珠母貝款（左）7,290元，星辰手鍊流金方型腕錶8,190元。