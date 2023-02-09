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情人節必學最強脫單術！5重點GET虞書欣同款「招桃花妝」，空靈又高甜

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實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著情人節氛圍越來越近，路上行人開始成雙成對，想要脫單的女孩們，快掌握「招桃花妝」的5大重點，空靈又高甜，絕對讓愛戀氛圍達到滿點，連虞書欣都擁有同款妝容，手刀學起「最強脫單術」！

＃眉毛強調毛流感

根根分明的自然毛流加上柔和的眉型，會讓整體妝容看起來更顯朝氣，眉毛有無毛流感是很重要的一環，請記得避免眉毛的顏色太重或太滿，不需要刻意修飾，保留一點空間，才顯現出若有似無的清透感，也能藉機改善素顏的疲勞感。

＃眼妝粉嫩、明亮

一雙無辜的大眼睛，必定讓人心裡泛起漣漪，想要擁有一對「明眸大眼」，在眼影的顏色可以選擇低飽和的粉色系、大地色系，接著在臥蠶的地方畫上淡淡的亮片，及輕輕勾勒乾淨、細緻的眼線，讓整個人看起來可愛、溫柔，一秒放大雙眼成為「電眼美女」！

▲虞書欣同款招桃花妝容。（圖／翻攝自小紅書,IG@estheeerrrrr）

▲眼影的顏色可以選擇低飽和色系。（圖／翻攝自小紅書@Hello大土）

＃腮紅自然顯氣色

俗話說：「美人妝，面既傅粉，復以胭脂調勻，掌中施之兩頰，淺者爲桃花妝⋯⋯」若有似無的微醺感腮紅，總能打造出楚楚動人的奶欲感，選用與眼妝相近色的腮紅，能讓整體妝容看起來和諧自然，打在蘋果肌或眼下，朦朦朧朧曖昧滿點！

▲虞書欣同款招桃花妝容。（圖／翻攝自小紅書,IG@estheeerrrrr）

▲眼下的微醺腮紅輕鬆打造出楚楚動人感，虞書欣都擁有同款妝容。（圖／翻攝自小紅書@鹽汽水兒i、IG@estheeerrrrr）

＃必備心機微笑唇

「唇妝」也是招桃花妝容的關鍵要素！清透柔軟的唇妝絕對大勝厚重的大紅唇，在唇彩顏色方面，可以與腮紅、眼影選擇相近的同色系，使妝容保持氛圍一致，而水潤唇釉更能打造出清澈無辜的妝容，輕鬆勾出「軟萌軟萌」的保護慾！

＃底妝輕盈、服貼

「招桃花妝容」最重要的一點，就是充滿活力的自然感，輕薄、透明的底妝是必備的重點之一，在底妝選擇上，建議使用偏水潤質地的粉底液或氣墊，可以提前做好遮瑕，使妝容更乾淨透明，顯出皮膚原生感。

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關鍵字：

情人節, 招桃花妝容, 虞書欣

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