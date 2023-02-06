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包・開箱／BALLY天空藍、鼠尾草綠新色太燒了！晉升情人節時髦首選

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記者王則絲／台北報導

西洋情人節即將到來，除了夢幻的粉色、愛心⋯⋯元素的包包，瑞士百年品牌BALLY推出的春季新色天空藍、鼠尾草綠手袋，會是情人節送禮、自用更為時髦的選擇。今日《ET FASHION》要來帶大家開箱的款式，正是換上天空藍色的經典「B-CHAIN」手袋，以及鼠尾草綠色「Coralye」腋下包。

▲BALLY。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY替經典B-CHAIN手袋換上天空藍色新裝。（圖／記者王則絲攝）

情人節時來點紅色、粉色、加入愛心等浪漫的元素最為應景，不過比起瀰漫少女夢幻泡泡的氛圍，相信有不少女孩更偏好日常好駕馭的低調手袋，即使不在情人節時使用也不會彆扭，那麼BALLY今年春天替經典包款帶來的絕美新色調與設計，將成為時髦首選。

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲BALLY。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY天空藍色「B-CHAIN」手袋細節。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

BALLY於2023早春系列中挹注春意色彩，透過低飽和的調色，增添優雅感受的莫蘭迪色調，其中BALLY經典的「B-CHAIN」手袋在本季便換上了顯得純淨、高級的天空藍色，搭配銀色的招牌金屬扣飾，十分唯美，此款「B-CHAIN」手袋比外表看起來的更實用，內部前後都設有夾層，包身背面亦有隱藏夾層，特別適合女孩們日常使用。

▲BALLY。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY鼠尾草綠色「Coralye」腋下包。（圖／記者王則絲攝）

另外，BALLY首度使用了鼠尾草綠色，帶來徐徐春風的意象，運用於腋下包、水桶包、皮夾⋯⋯等包型上，本次開箱的款式為牛皮打造的「Coralye」腋下肩背包，上頭以簡約的壓印方式呈現LOGO，彰顯內斂的質感，偏向中性風格的設計時髦有型，此外，內附有長背帶可與原先的短背帶連接加長使用，可隨心變換搭配風格。

▲BALLY。（圖／品牌提供）

▲「Coralye」手袋內附長背帶連接使用，可隨心替換造型搭配。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, BALLY, 情人節, 天空藍, 鼠尾草綠

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