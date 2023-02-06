泰勒絲的星空露腰禮服沒她辣！　拉丁天后「直接穿Bra」走紅毯

記者鮑璿安／外電報導

第65屆葛萊美（Grammy Award）頒獎典禮於台灣時間6日上午舉行，泰勒絲（Taylor Swift）換上亮麗的星空禮服出席紅毯，少不了比辣環節，「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）索性穿Bra登場，以串珠編織而成的胸衣，曬出火辣身材格外搶眼。





▲泰勒絲（Taylor Swift）以 Roberto Cavalli兩截式禮服曬出纖細腰身 。（圖／路透）



天后泰勒絲（Taylor Swift）本次憑藉《All Too Well》奪得最佳MV獎，她稍早穿著Roberto Cavalli所打造的兩截式禮服步上紅毯，外媒更形容她「猶如穿上了星空」，遊走身材曲線的閃亮鑽飾襯托出奪獎氣勢，以中空剪裁巧妙露出緊實腰部線條，為整身禮服創造亮點，華麗演繹「午夜藍」帶來神秘感。

▲卡蜜拉（Camila Cabello）選擇火辣胸衣 。（圖／路透）

「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）更是來勢洶洶，可說是本次紅毯最火辣亮點，她直接穿著「Bra」胸衣走紅毯，衣著透過設計師 Patricia Bonaldi耗時超過 40 小時手工打造而成，緊密的串珠連接並裝飾花朵於其中，搭配高腰高開衩裙裝碰撞出強烈火花，不注意都難。

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