日本「小熊貓抱枕」雙手舉高威脅你起床　超萌視角曝光網呼：好可愛

實習記者黃麗頻／綜合報導

許多人會利用中午休息時間補覺，不過不少人會擔心睡過頭的問題，日前日本品牌「YOU+MORE!」推出一款「小熊貓威嚇抱枕」，眼睛睜開就看到「小熊貓」張牙舞爪的威脅你起床，逗趣可愛的模樣讓人直呼：「好可愛！」

▲日本推出最新「小熊貓威嚇抱枕」，超萌動作引發熱議。（圖／翻攝自felissimo官網，下同）

▲趴在綠色午睡枕，視角往上看就能捕捉一隻超可愛小熊貓。

這款「小熊貓威嚇抱枕」靈感來自一種小型哺乳類動物「小熊貓」（又稱紅熊貓、九節狼），當它遇到危險時，會整隻站起來雙手舉高，撐大身體面積威嚇對方；這個動作看起來呆萌可愛，卻能在無形中給予壓力，防止過度放鬆，讓你小睡時刻不怕睡過頭！

除了能將小熊貓立在枕頭旁，達到威嚇的效果之外，該枕頭將抱枕與小熊貓設計成可拆式裝置，能將小熊貓拆下來作為玩偶放在一旁，當成助眠小物，輕鬆享受午睡枕帶來的高枕無憂，在沒有壓力的狀態下好好睡一覺。

同樣可愛的還有它！日本運動品牌美津濃（MIZUNO）日前與經典動畫《PEANUTS》聯名合作，將居家健身器材變成萌翻天的訓練工具，人氣角色「史努比」化身為「壺鈴」，而查理布朗則是變成「健身球」，讓你在健身時還能療癒身心，沒在用的時候還能放在家中當擺設，一舉兩得絕對必收！

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）