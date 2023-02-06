Lisa登封胸前「中洞大開」辣翻！　激短熱褲讓長腿無處安放

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa近日以獨身之姿，登上法國版《Madame Figaro》雜誌2月號封面，Lisa這回嘗試了全框眼線的魅惑妝容，身上的服裝也性感至極，內搭綁帶背心胸前「中洞大開」，激短熱褲更讓招牌長腿無處安放，揮別平時甜美可愛的Lisa，化身「辣Lisa」。

《Madame Figaro》在法國當地的銷量名列前茅，這回Lisa為代言寶格麗珠寶登上封面，成為該地區主流雜誌難得一見的亞洲面孔，足見她的影響力。

▲Lisa釋出幕後花絮美照。（圖／翻攝自IG）



罕見出現在法國的雜誌上，Lisa也嘗試了不同的造型，她身上穿著CELINE的黑色背心，胸前「中洞大開」直逼尺度極限，下方纏繞線條更添性感氛圍，讓她纖細的腰部曲線全露，裸露的大面積肌膚同時也讓寶格麗Serpenti蛇項鍊更顯氣勢，視線向下，激短熱褲讓Lisa的招牌長腿一覽無遺，在Lisa釋出的拍攝花絮美照中，可以看到她的腿簡直要超出鏡頭了，比例相當驚人。

▲同件內搭背心搭配西裝造型。（圖／翻攝自微博）



強調性感姿態的造型下，Lisa這次也以較少見的妝容風格出鏡，全框的貓眼眼線個性爆棚，裸色系唇妝則營造出歐美風。