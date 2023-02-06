「翹臀珍」靈蛇項鍊卡深溝　Gucci禮服上下全開辣翻

▲珍妮佛羅培茲穿Gucci性感禮服搭配寶格麗頂級珠寶出席第65屆葛萊美獎頒獎典禮。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第65屆葛萊美獎今於洛杉磯登場，比起奧斯卡頒獎典禮的電影明星，歌手們更勇於挑戰前衛造型，珠寶的選擇也更大膽，擔任頒獎人的53歲天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）身穿Gucci上下全開的水晶流蘇點綴藍色禮服已相當吸睛，她還一次戴上2條寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇項鍊，蛇身恰好卡在她的深溝之中，性感指數破表。

▲珍妮佛羅培茲戴寶格麗Serpenti系列繞雙圈的頂級鑽石項鍊。





▲珍妮佛羅培茲同時疊搭寶格麗單圈的Serpenti鑽石項鍊。

珍妮佛羅培茲是演藝圈赫赫有名的美魔女，無論臉蛋或身材都保養得宜，今出席音樂界盛典葛萊美獎，再次展現令人稱羨的火辣曲線，Gucci禮服上開深V露「事業線」，荷葉邊薄紗長裙則盡顯她的美腿，而珠寶的搭配也很大膽，疊戴繞雙圈與單圈的寶格麗Serpenti蛇項鍊氣勢十足，並配上與服裝色系相呼應的Serpenti藍寶石與鑽石耳環、Barocko系列Rome at Dusk頂級藍寶石與鑽石戒指。

▲珍妮佛羅培茲戴寶格Serpenti頂級藍寶石與鑽石耳環（左），Barocko系列Rome at Dusk頂級藍寶石與鑽石戒指。

巧的是拿下最佳音樂錄影帶獎的美國「國民小天后」泰勒絲（Taylor Swift），也與前輩珍妮佛羅培茲撞了同色穿搭，她穿Roberto Cavalli兩截式深藍綴亮片禮服露纖腰，被外媒盛讚猶如將星空穿上身，更搶眼的是她耳際的超大菱形耳環，鑲嵌超過百克拉的鑽石、帕拉伊巴碧璽、紫色剛玉，出自深受好萊塢巨星喜愛的美國設計師珠寶品牌Lorraine Schwartz，要價逾9000萬元。

▲泰勒斯以Roberto Cavalli兩截式深藍綴亮片禮服露腰，搭配Lorraine Schwartz鑲嵌紫色剛玉、帕拉伊巴與鑽石大耳環。（圖／路透社）

