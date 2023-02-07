TAG Heuer聯手保時捷帥一波　橘黑配色秀飆速感

▲TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時腕錶，232,200元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌跨界聯名屢創驚喜，尤其是在首次合作獲得好評後，雙方再次攜手機會大增，TAG Heuer（泰格豪雅）與名車Porsche（保時捷）即建立緊密的合作關係，近日共同推出第6款聯名錶TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時腕錶；同屬LVMH集團的HUBLOT則再次與日本藝術家村上隆聯手啟動全新聯名藝術計畫，創作共13只聯名腕錶及13只NFT數位藝術作品，採分階段的數位銷售。





▲TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時腕錶的機芯自動盤，設計靈感為保時捷的方向盤。

TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時腕錶，承襲保時捷設計美學，再加入賽車元素，從汽車在瀝青路面上激起火花的顏色獲得啟發，為錶款增添象徵「火」的顏色橘色，呼應保時捷座椅內裝的錶帶也裝飾橘色縫線；內載Calibre Heuer 02自製自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，透明錶背可見方向盤造型的機芯自動盤。





▲4月前透過OpenSea成功收集12只全新NFT數位藝術作品，才有機會購得HUBLOT經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

HUBLOT則與藝術家村上隆開啟全新聯名藝術計畫，靈感來自1970年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名腕錶，共推出13只聯名錶與NFT藝術作品，凡購得12只全新聯名腕錶，將獲得相對應的專屬聯名NFT數位藝術作品，若要珍藏第13只聯名腕錶--經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕錶，藏家在明年4月前透過OpenSea成功收集12只全新NFT數位藝術作品，即可獲得購買權，若屆時無人能達成該項條件，腕錶將由品牌進行拍賣，所得將全數使用於慈善。





▲HUBLOT村上隆聯名NFT數位藝術作品。