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吃對食物緩解新冠症狀！營養師給「加速康復飲食」8大關鍵

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▲▼營養師給緩解新冠症狀8大飲食建議 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享，良好的飲食能幫助緩解新冠症狀、加速康復。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

雖然現在處於後疫情時代，但每日確診人數還是居高不下，確診後有些症狀讓人很難受，喉嚨爆痛、咳嗽、發燒，甚至味覺消失、說不出話來，若不幸確診了，除了遵循醫師指示服藥，良好的飲食也能幫助加速康復。營養師谷傳玲就在小紅書上分享，世界衛生組織就有建議8項飲食重點，能對抗病毒，縮短病程。

▲▼營養師給緩解新冠症狀8大飲食建議 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃每天都要攝取新鮮蔬果

建議每餐都要有蔬菜、天天都要吃水果，這樣能幫助補充充足的維生素C、膳食纖維和各種抗氧化的成分，這些都是能幫助加速恢復的營養素。

＃主食多吃全穀物

像是全麥麵包、燕麥片、糙米、玉米，可以補足維生素B群，讓身體及時的產生能量，幫助對抗病毒。

▲▼營養師給緩解新冠症狀8大飲食建議 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃富含蛋白質的食物

可多吃像是瘦肉、雞蛋、豆製品等富含蛋白質的食物，能為抗體和各種免疫細胞的合成提供充足的原料，這樣才能更好地對抗病毒。

＃每天攝取一些乳製品

像是喝兩杯牛奶，補充蛋白質的同時還補充了鈣和水分。

＃限制鹽、糖和脂肪的攝取

尤其要限制飽和脂肪酸和反式脂肪酸的攝入，所以像是肥肉、椰子油等都最好別碰，各種蛋糕、零食也盡量少吃，這些食物都含有會促進發炎的物質，會加重症狀。

▲▼營養師給緩解新冠症狀8大飲食建議 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多喝水

出現咽喉疼痛、咳嗽，聲音沙啞等症狀時，更要多喝水，如果白開水喝不下的話，可以喝些淡茶水、檸檬水或者是煮水果的水，像是用蘋果、梨子來煮水。一天水量建議至少喝到2000毫升，且要少量多次的喝，這樣補水效果才好。

＃選擇柔軟食物、少量多餐吃

如果出現吞嚥困難的情況，可以選擇較軟、光滑、濕潤的食物，像是奇異果、藍莓、草莓、葡萄、火龍果、橘子等柔軟多汁的水果；主食裡包含麵條、軟米飯、地瓜、山藥、南瓜等也很柔軟；肉類的話，像是沒刺的巴沙魚、鯛魚也很柔軟，另外也可將豬肉攪成肉末，和番茄、胡蘿蔔、茄子、絲瓜、南瓜、娃娃菜這些柔軟的菜燉著吃。如果吃完一頓飯都覺得累，那就少量多餐。

▲▼營養師給緩解新冠症狀8大飲食建議 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃可適量使用香草或香料

如果出現嗅覺或味覺下降的狀況，導致食慾不佳，可在食物中添加一些香草或香料，像是檸檬汁、咖哩、胡椒等，但如果本身有胃食道逆流的問題，就要謹慎地使用。
 

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關鍵字：

新冠, COVID-19, 確診, 症狀, 緩解, 康復, 復原, 飲食, 食物, 營養師

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