極簡控必認識5品牌　COS堪稱精品平替、Low Classic是「韓版Celine」

實習記者黃麗頻／綜合報導

近年來「極簡美學」漸成主流，從Phoebe Philo帶領的「Old Celine」風格開始，簡約不單調的設計讓許多人愛不釋手，不僅百搭耐穿也不無趣，除了精品大牌外，以下5個小眾品牌也秉持著「極簡主義」，一起走入俐落線條的旋渦吧！

＃COS

去年進軍台灣的H&M高端姊妹牌COS，因為其極簡、高質感的風格而廣受熱愛，品牌概念核心界於「快時尚」和「精品」之間，卻跳脫快時尚的既定經營策略，以新穎、前衛的剪裁設計，在時尚圈獲得立足之地，經典簡約的氛圍，不僅貼近日常生活，也讓不少時尚迷能夠以較為親民的價格購入大牌「平替」。

▲Jennie同款雲朵包。（圖／記者王則絲攝）



▲COS全台首店有舒適逛街的空間。（圖／記者王則絲攝）



＃Esse Studios

來自澳洲的Esse Studios以「永續」為品牌核心，創辦人兼設計師Charlotte Hicks在設計衣服時，不僅考慮舒適性、實用性，更希望能藉由品牌商品傳達「精而簡」的精神，俐落的線條剪裁、簡約的純淨色系及富有巧思的細節，讓該品牌在「極簡主義」中佔有一席之地。

＃TOVE

在力與美之間點綴上最精心的細節，來自英國倫敦的「TOVE」以浪漫的流暢線條聞名，該品牌由擁有多年的時尚相關經驗的Holly Wright和Camille Perry共同創立，從材質挑選到設計剪裁，都是獨一無二的細膩工藝，並低調地注入摩登的現代力量，重新定義女性之美。

＃Totême

由瑞典時尚博主Elin Kling與其丈夫Karl Lindman創立，「Totême」徹底詮釋出北歐的「極簡美學」，在奢華簡約的基底注入活力的美式氛圍，淡冷風格讓人一秒愛上，尤其是他們家出品的絲巾更讓人愛不釋手，細膩地巧思在時尚圈留下優雅的印象。

▲紅遍時尚圈的北歐品牌Totême，絲巾是入門必買單品。（圖／翻攝自IG@toteme）



＃Low Classic

被譽為「韓國Celine」，Low Classic由三位首爾女生Hwang Hyun Ji、Lee Myeong Sin和Park Jin Sun共同創立，無論用色、剪裁還是質感風格，不僅合乎亞洲女人的輪廓，更完美融合典雅、復古的極簡之感，該品牌崇尚簡約、優雅卻不喪失知性的設計感，自帶一種恬靜美，輕鬆拿捏時髦風格。