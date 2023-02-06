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金世正「愛包」背到變品牌大使！辣曬腹肌拍LONGCHAMP新廣告

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記者王則絲／台北報導

女星金世正於韓劇《社內相親》飾演「申夏莉」一角，既亮麗又爆笑的表現讓她人氣大暴漲。私下的金世正收藏許多精品手袋，其中LONGCHAMP的包包讓她愛到從戲裡背到戲外，現在甚至被任命成為LONGCHAMP品牌大使，並在釋出的新廣告中辣曬傲人腹肌。

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正宣布成為LONGCAHMP品牌大使。（圖／翻攝自IG）

金世正私下收藏手袋有許多，像是寶格麗（BVLGARI）的Serpenti珠寶盒包、肩背包，以及LOEWE馬鞍包、PRADA編織包⋯⋯其中LONGCHAMP的包包多次出現在她身上；金世正不只曾在劇中背上LONGCHAMP Roseau系列竹節扣小包，私下也喜歡Brioche布里歐包，先前現身機場時，更親身為Box-Trot帶貨。

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正的LONGCHAMP愛包從戲裡背到戲外。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

金世正宣布成為LONGCHAMP品牌大使，並釋出最新拍攝的2023春夏形象廣告，擔綱演繹本季「奢華野營」主題的繽紛造型，大膽色彩與印花的結合，在金世正身上顯得更有活力，短版的「炫腹裝」搭配上明星包款Box-Trot，相當時髦吸睛。

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正成為LONGCHAMP品牌大使。（圖／品牌提供）

▲金世正演繹LONGCHAMP春夏最新廣告。（圖／品牌提供）

對於新身份金世正開心分享道：「很榮幸能和LONGCHAMP開啟全新合作，品牌對我而言就像是巴黎女子的時尚典範，我相信我們可以透過彼此的優勢和相似之處將接下來的合作發揮到淋漓盡致。」

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關鍵字：

金世正, LONGCHAMP

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