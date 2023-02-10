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亮・珠寶／LV鑽石行李箱項鍊真的可打開！　藏藍寶石獻驚喜

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▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲LV行李箱造型Liberty吊墜，打開後顯露1 顆 1.99 克拉祖母綠切工藍寶石。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）腕錶暨珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof操刀設計的第4個高級珠寶Spirit系列，近日迎來最終章Spirit Chapter II，30件獨一無二的作品反映品牌價值的4個面向：命運（Destiny）、自由（Liberty）、夢想（Fantasy）與光芒（Radiance），設計充滿力與美，當中Liberty主題呈現行李箱吊墜項鍊，令人驚喜的是鑲滿美鑽的行李箱可打開並延展，亮出1顆1.99克拉祖母綠切工藍寶石。

▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲LV行李箱造型Liberty鑽石吊墜。

LV Spirit系列高級珠寶巧妙結合品牌經典元素，展現充滿力量的設計，同時運用頂級寶石彰顯氣勢，以Destiny主題中由大V形和小V排列的三角形串連成 3 條鍊圈環繞的鑽石項鍊為例，懸掛34顆歷經3年才採購齊全的紅寶石，主石則是3.13克拉的梨形切割紅寶石，上方則是LV Monogram圖案星形切工鑽石，彰顯非凡身價。

▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲LV Destiny項鍊懸掛的34顆紅寶石，歷時3年才採購齊全。

呼應創辦人路易威登無窮想像力的Fantasy主題珠寶，則以黃K金交織密釘鑲鑽石 V 形圖案，排列出雙鍊圈項鍊，驚人的柔軟度展現LV精湛的珠寶工藝，飾有 2顆LV Monogram 圖案星形切工鑽石，可轉換出3種佩戴方式；而Radiance項鍊也由V形標誌構成，但更為霸氣，形成如鏡面般的金字塔造型，主石為17.48克拉橘色錳鋁石榴石，有5鍊圈袖口式手鐲和前衛耳夾可配成套，是LV腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof心中理想的摩登女戰士形象。

▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴LV Fantasy鑽石耳環與項鍊，裝飾V字圖案與LV Monogram 圖案星形切工鑽石。

▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲LV Radiance黃K金項鍊主石為18.80克拉橢圓形切工橘色錳鋁石榴石。

以頂級巨鑽著稱的英國珠寶商Graff，近期也發表重量級之作，打造主石為50克拉D色無瑕橢圓形鑽石、配以共重100克拉的梨形、祖母綠形切割、橢圓形、圓形和梯形切割鑽石的項鍊，以祖母綠形切割鑽石勾勒簡潔俐落的外框，圍繞無比閃耀的橢圓形主石，下方垂墜由橢圓形和梨形鑽石多層交織的璀璨流蘇，華麗至極。

▲▼ LV,Graff 。（圖／公關照）

▲Graff近日發表鑲嵌一顆50克拉D色無瑕橢圓形鑽石的華麗項鍊，配上共重100克拉的梨形、祖母綠形切割、橢圓形、圓形和梯形切割鑽石。（圖／Graff提供）

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關鍵字：

亮珠寶, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Graff

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