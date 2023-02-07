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BURBERRY重啟IG派出女神全智賢！　公開新Logo、超帥戰馬回歸

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記者王則絲／台北報導

近日BURBERRY無預警將所有社群帳號清空，引起時尚圈關注，此舉為現任創意總監Daniel Lee過去曾在BOTTEGA VENETA任職時也曾使用過的招數，然而關閉社群短短一天的時間，BURBERRY便重啟IG一口氣連發12張貼文，其中還派出女神全智賢出鏡形象，並向大家公開全新的Logo字體，以及宣告超帥戰馬圖案的回歸。

▲BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY重啟IG，邀請全智賢出鏡演繹最新形象。（圖／品牌提供）

BURBERRY在無預警關閉社群後，再次讓人猝不及防的重啟社群，一口氣釋出12張最新形象大片，邀請到女神全智賢、Lennon Gallagher、John Glacier⋯⋯等品牌大使們出鏡拍攝，在細節中透露Daniel Lee執掌BURBERRY的基調，除了可以看到許多玫瑰花的元素，服裝設計顯得性感、有女人味，同時還有狐狸、天鵝來參一腳，也許代表新概念中從動物獲得了啟發。

▲BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY。（圖／品牌提供）

然而最大亮點在於形象大片公開的Logo新字體，相較以往，字母間距變得較為緊密，邊角則顯得圓滑許多；品牌過去經典的「戰馬Logo」也在Daniel Lee的執掌下宣告回歸，還原寫實的風格，並換上了沉穩高級的靛藍色。

►BURBERRY官方IG無預警全刪光！創意總監Daniel Lee即將幹大事？

關鍵字：

BURBERRY, 全智賢, Daniel Lee

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