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頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程

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▲▼ 皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲正確洗頭和護理是擁有健康蓬鬆髮絲的關鍵。（圖／翻攝IG@haeny_gram、pexels）

記者張毓容／綜合報導　

想要一頭健康蓬鬆的秀髮，正確地做好清潔和護理是很重要的，洗頭洗錯了不僅出油快，還可能傷害頭皮、髮絲，甚至可能導致掉髮、白髮提前出現等問題！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出常見的8大NG洗頭行為，她也分享正確洗頭流程，教你有效洗頭，遠離油頭和頭皮問題。

▲▼ 皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲有些洗髮壞習慣就是頭皮問題的元兇。（圖／翻攝pexels）

NG 1：不先梳頭就直接洗頭。

NG 2：喜歡用指甲抓摳頭皮。

NG 3：將蓮蓬頭直接對著頭頂沖。

NG 4：先用護髮乳再用洗髮精洗頭的「倒序洗頭」。

NG 5：護髮乳塗到髮根、頭皮。

NG 6：洗完頭後，用毛巾包著濕頭髮就去玩手機或追劇。

NG 7：想讓頭髮快點乾，用毛巾狂搓頭髮。

NG 8：頭髮還濕的狀態下就用梳子梳。

▲▼ 皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲洗頭前先用梳子梳順頭髮，能避免扯到打結掉更多頭髮。（圖／翻攝IG@3ce_official）

如果你也有以上這些洗頭壞習慣，趕快改掉！除了避免錯誤的洗頭行為傷害頭皮髮絲，劉醫師也分享正確洗頭的順序和需要注意的之處，才能洗出健康頭皮和好髮質。

Step 1：洗頭前先用梳子把頭髮梳順。

Step 2：洗頭水溫不要過高 ，用與體溫相近的溫水充分濕潤頭皮後，先用手指輕輕按摩頭皮，用清水預洗3分鐘。

▲▼ 皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲洗頭時用指腹輕輕按摩，別用指甲抓。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

Step 3：將洗髮精加水搓揉起泡後，再塗抹到頭皮上，用指腹以Z字型前後按摩頭皮，再輕輕拍打按壓頭皮，髮際線、後腦勺等處也別忘了仔細清洗，最後再將泡沫順帶帶過髮尾即可。

Step 4：從後往前沖洗頭髮，將泡沫沖洗乾淨後，盡量壓乾多餘水分，再塗抹護髮產品，注意只塗抹在髮尾，大概頭髮1/3處即可。

Step 5：沖洗掉護髮產品後，用毛巾按壓掉頭髮上的水分，再用吹風機吹頭髮，建議先吹乾頭皮再吹乾頭髮，先用熱風再用冷風，能幫助頭髮更順滑。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 洗頭, 洗髮, 清潔, 壞習慣, NG行為, 正確方式, 流程, 皮膚科醫師, 醫生

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