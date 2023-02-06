水腫剋星！營養師點名「高鉀水果Top3」， 吃重口味也不怕

▲香蕉不僅能幫助排便，還有消水腫功能。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

水腫雖然不是胖，但是晚上大吃隔天立刻腫一圈讓人好心煩，營養師高敏敏建議，不妨在飯後吃點高鉀水果幫助消水腫，一起來看看消水腫前3名的水果有哪些！

營養師高敏敏表示，水腫和胖並不相同，水腫可能是因為重口味、重鹹、加工食品吃太多，使得鈉攝取過量、導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫。

若是想要消除因為吃太鹹造成的水腫，建議可以攝取高鉀水果，做到「留鉀排鈉」，也就是把體內多餘的鈉排出，幫助消除水腫困擾。

▲吃對水果能幫助減緩惱人水腫。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

高敏敏也分享高鉀水果排行榜，第一名至第三名分別為釋迦、香蕉、奇異果，而龍眼、小番茄、哈密瓜、黃金奇異果、櫻桃對於消除水腫也很有幫助。

她更點名4款水果除了含鉀量豐富，營養成分更是優秀。

#奇異果：除了鉀之外也富含維生素C及奇異果酵素，能夠幫助消化。



#香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。



#哈密瓜：可以代謝身體多餘水分。



#聖女番茄：排出多餘的鈉，減少水份滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15小顆即可。

不過在消水腫同時，她也提醒大家，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，漸緩水腫情形，但如果是腎臟病患者或需要限鉀者，就不建議用這些方式了，以免造成腎臟負擔。