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營養師傳授「瘦肚子」5大飲食秘訣！照著吃防止腰間脂肪堆積

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▲▼ 營養師教5招防止腹部脂肪堆積。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師傳授5大飲食關鍵，幫助減少腹部脂肪堆積。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人飲食習慣改變，加上常久坐、壓力大等各種原因影響，越來越多人有「腰部肥胖」、內臟脂肪多等問題，除了影響身材曲線，更是健康威脅！營養師沈夏冰就表示，只要掌握正確的食物攝取和飲食方式，就能幫助控制內臟脂肪和腰圍的增長，幫你減掉大肚子、腰間肥肉，快把以下5個飲食關鍵記好，從今天開始阻止腰部脂肪堆積。

＃選擇全穀物取代精白米麵

有研究顯示，用全穀物替代白米、白麵等精緻主食，能有效地減少內臟脂肪及腰圍的增加。日常可以多吃一些雜糧粥、全穀物的米飯，如果愛吃麵食的話，也可以吃些雜糧饅頭、雜糧煎餅、蕎麥麵等。

▲▼ 營養師教5招防止腹部脂肪堆積。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃少吃糖油混合物

像是甜甜圈、麻花捲、餅乾和蛋糕等糖油混合物，會無形之中讓人吃得更多，使熱量攝取太多，很容易讓人長胖。

▲▼ 營養師教5招防止腹部脂肪堆積。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃富含膳食纖維的食物

膳食纖維不僅可以提高飽腹感，還能延緩餐後血糖波動，降低血糖轉化成脂肪的速率。膳食纖維含量豐富的食物包括全穀物、豆類和種子，還有新鮮的蔬菜水果，這些食物可以盡量多吃。

＃吃肉盡量選高蛋白、低脂肪食物

簡單來說就是多吃魚蝦，肉類去皮、盡量吃瘦肉，這樣能減少脂肪的攝入，尤其是紅肉，飽和脂肪的含量和比例比較高，也要稍微控制。

▲▼ 營養師教5招防止腹部脂肪堆積。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃豆製品

大豆蛋白被認為是優質蛋白的來源，而且有些研究就發現，減肥飲食當中大豆蛋白的比例更高，有助於降低「壞的膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇、血膽固醇和體脂肪率。所以，減脂期間最好可以天天吃豆製品。

最後沈夏冰也提醒，想要單靠飲食達到局部減肥，效果並不突出，建議一定要配合運動，尤其是剛吃完飯的時候血糖比較高，可以適當的活動來減少脂肪堆積。所以飯後別總是想坐著、躺著，建議盡量起來散散步，就算只是站著一下子都好。
 

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