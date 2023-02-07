吃素容易胖？營養師點出素食「5大地雷」，讓你吃進更多熱量

▲坊間的素食不少主打「重口味」，不只熱量高，就連鈉含量也超標。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越重視健康，不少人偶爾會吃素讓腸胃淨空一下，但為什麼吃素沒有比較瘦？營養師高敏敏分享，吃素不等於健康減肥，吃素其實藏有許多地雷，像是炒菜太油、重鹹重甜，都可能是你會發胖的原因，一起來看看地雷有哪些！

#素肉加工過度

素食中許多加工產品，像是素肉常用黃豆、蒟蒻、穀類等再加工製成，非原型食物當然就沒那麼健康。

#蔬菜炒太油

不少人為了追求口感，蔬菜炒太油，而烹調方式多用油炒、油炸、勾芡、淋醬等，無形中吃進更多熱量。

#蛋白質品質差

蛋白質是身體主原料，動物、植物的必需胺基酸種類不同，營養師提醒，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作。

#脂肪酸不平衡

長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。

#重鹹重甜、熱量高

素食常用糖醋、紅燒、醬料來調味 高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫。

營養師高敏敏提醒，想要健康吃素，建議可以選擇看得到食物原型的口味，這樣的少加工、更健康、更均衡。平時大家即便趕時間，也不能忽略均衡飲食，除了主食，可以再額外搭配一杯無糖豆漿、一份水果沙拉，就是營養均衡的一餐。