NIKE官網限時優惠5折起！　運動短袖639元、熱門鞋AF1現省近2千

▲NIKE官網優惠開跑。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE官網折扣又開跑了！此次為期5天，針對夏季單品有折扣優惠，舉例短袖跑步上衣5折後價格為639元，許多經典鞋款如Nike Air Force 1 也參與降價，現省近2千元。

▲Nike Dri-FIT Miler男款短袖迷彩跑步上衣打5折。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網此次針對至少280款夏季服飾單品、鞋款配件等帶來全新折扣，享有限時減價優惠，2月7日至2月12日，售完即止。比較特別是這次不需要輸入折扣碼，直接按照官網上的價格即可入手，打5折品項為Nike Dri-FIT Miler男款短袖迷彩跑步上衣，639元可入手。

▲Nike Air Force 1 為基礎的不同鞋款參與折扣。（圖／翻攝自官網）

鞋款部分如Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM LV8從原價4千元降至NT$2,399；熱門款式Nike Air Force 1 x Serena Williams Design Crew從原價NT$4,500元來到NT$2,699，立刻省下近2千元。

▲Jenna Ortega 為adidas Sportswear系列打頭陣 。（圖／品牌提供）

▲AVRYN運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

近期adidas帶來品牌首波Sportswear運動時尚系列，以風靡60年代的Tracksuit運動套裝為出發，「星期三」Jenna Ortega卸下劇中陰暗歌德形象，以全黑Tiro運動套裝出鏡展現Z世代獨有的活力，套裝以側身標誌性線條遊走，融入各種日常場合。Jenna Ortega以紅唇與長髮加持，帶來經典條紋運動裝的熱潮。品牌也順勢推出AVRYN運動休閒鞋，結合BOOST 和 Bounce中底，提供輕量彈力腳感，柔和灰配色男女皆可上腳。