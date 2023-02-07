fb ig video ETtoday search mobile

NIKE官網限時優惠5折起！　運動短袖639元、熱門鞋AF1現省近2千

>

▲▼NIKE官網折扣。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE官網優惠開跑。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE官網折扣又開跑了！此次為期5天，針對夏季單品有折扣優惠，舉例短袖跑步上衣5折後價格為639元，許多經典鞋款如Nike Air Force 1 也參與降價，現省近2千元。

▲▼NIKE官網折扣。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Dri-FIT Miler男款短袖迷彩跑步上衣打5折。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網此次針對至少280款夏季服飾單品、鞋款配件等帶來全新折扣，享有限時減價優惠，2月7日至2月12日，售完即止。比較特別是這次不需要輸入折扣碼，直接按照官網上的價格即可入手，打5折品項為Nike Dri-FIT Miler男款短袖迷彩跑步上衣，639元可入手。

▲▼NIKE官網折扣。（圖／翻攝自官網）

▲▼NIKE官網折扣。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Force 1 為基礎的不同鞋款參與折扣。（圖／翻攝自官網）

鞋款部分如Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM LV8從原價4千元降至NT$2,399；熱門款式Nike Air Force 1 x Serena Williams Design Crew從原價NT$4,500元來到NT$2,699，立刻省下近2千元。

▲▼Jenna Ortega 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Jenna Ortega 為adidas Sportswear系列打頭陣 。（圖／品牌提供）

▲▼Jenna Ortega 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVRYN運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

近期adidas帶來品牌首波Sportswear運動時尚系列，以風靡60年代的Tracksuit運動套裝為出發，「星期三」Jenna Ortega卸下劇中陰暗歌德形象，以全黑Tiro運動套裝出鏡展現Z世代獨有的活力，套裝以側身標誌性線條遊走，融入各種日常場合。Jenna Ortega以紅唇與長髮加持，帶來經典條紋運動裝的熱潮。品牌也順勢推出AVRYN運動休閒鞋，結合BOOST 和 Bounce中底，提供輕量彈力腳感，柔和灰配色男女皆可上腳。

關鍵字：

NIKE, 折扣, 優惠, 官網

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程

頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程

水腫剋星！營養師點名「高鉀水果Top3」， 吃重口味也不怕

水腫剋星！營養師點名「高鉀水果Top3」， 吃重口味也不怕

星巴克情人節「巧克力愛心杯套」超實用！　絨布材質可愛到融化

星巴克情人節「巧克力愛心杯套」超實用！　絨布材質可愛到融化

43歲秦嵐穿「台牌禮服」少女感掀熱議！　深U傘狀裙勾勒好身材 麥當勞薯條盒隱藏版功能！　吃不完「3步驟密封打包」輕鬆帶走 NIKE官網限時優惠5折起！　運動短袖639元、熱門鞋AF1現省近2千 5款「精品老花包」買了不後悔！LV夯款3.5萬可入手、GUCCI白鹿也在背 星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」 BURBERRY重啟IG派出女神全智賢！　公開新Logo、超帥戰馬回歸 Lisa登封胸前「中洞大開」辣翻！　激短熱褲讓長腿無處安放

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面