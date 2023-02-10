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「可愛情侶睡衣」一起穿！11款情人節禮物　錄下真心情話愛意滿點

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實習記者黃麗頻／綜合報導

時序進入2月，充滿粉紅泡泡的情人節即將到來，相信大家都在苦惱該送另一半什麼禮物呢？以下精選11款情人節特色禮包，眾多客製化禮物清單讓你不怕「出槌」，一起度過甜蜜的情人節！

【客製化禮盒愛意滿點】

＃Findme Recordsp｜客製化錄音帶禮盒

「雖然我不是主打歌，但我是B面第一首～」，現今傳送語音訊息太容易了，反而讓人忽略將一段說話紀錄下來，亦很少人想到用自己的聲音製作一份獨一無二的禮物送給親愛的人。利用卡帶將一直以來放在心底裡又不敢說出口的話錄下來，經過磁帶的過濾後，是一種可以實體存放而且具有溫度、真摰的告白。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

▲客製化錄音帶能記錄最具有溫度、真摰的告白。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃Bliss_ony｜秘密告白香薰

這款秘密告白香薰在送給對方的隱藏訊息時，加上一張專屬似顏繪，搭配18種不同香味，伴隨著火光、香味，告白內容慢慢浮現出來，曖昧氛圍感瞬間level up！

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃非必要不合作｜早安、晚安觸控式夜燈

最溫柔的告白，莫過於每一天的「早安」、「晚安」，這款觸控式夜燈，最適合送給另一半陪伴，用最低調卻無比深情地陪伴他迎接每一天的早晨、度過每一天的結束。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃spedear｜客製化復古菲林膠捲記憶相冊

時光一直往前走，但記憶會不慌不忙的慢下來，你可以把這些關於時光的記憶留下來，不僅要留在你心裡，更要留在這一卷小小的膠捲裡。以復刻的形式還原底片，用客製化的方式幫你們的感情獨留一份時光！

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃艾綠繪｜Spotify歌曲相片相框

歲月流逝一去不復返，但美好的瞬間卻在生命中閃爍出一道光芒。讓這道光陪伴你愛的人左右，入眠甜蜜的好夢，照亮你們的感情和夢想。Spotify音樂播放器小夜燈，時尚簡約的風格加上精心準備的照片歌曲和文字，無論居家擺設還是送禮都是特別和有心意的選擇！

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃Gify客製｜情人客製頭像睡衣

情人節送上愛意爆棚的情侶睡衣，無時無刻陪伴入睡；這款情侶頭像睡衣，採用牛奶絲材質，既親膚又舒適透氣，關鍵是整套睡衣注入滿版情侶頭像；令人瘋狂心動的點是，簡單直接宣示主權，穿著這身睡衣就像抱著另一半睡覺般，十分甜蜜蜜！

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃hibi｜裸背手作相片書套組

擅長為回憶打造專屬「家」的台灣品牌「hibi」推出質感手作書套組，直接幫你準備好DIY手作書的材料，包括相片16／24張、紙膠帶、裝飾貼紙等，只需要簡單的剪剪貼貼加情深字句就可以了；情人收到如此專屬回憶，必定甜甜蜜蜜！

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃PaperHKura｜Faiy Carousel - 可訂製人像紙藝作品

這款訂製人像紙藝，設計師會根據提供的相片再全人手似顏繪進行雕刻切割，DIY懶人包內有主題背景的拼貼材料及已拼貼完成的人像紙雕，只需跟隨教學自行組裝就完成。設計師巧思設計配合自行組裝的心機，造就滿滿心意和回憶！若有想和另一半去的景點，可以用這個禮物給他／她一個暗示。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃LEUCHTTURM1917｜客製化燙印服務

德國百年品牌 LEUCHTTURM1917 燈塔筆記本燙金文字服務，獻給對生活質感有追求的他一個新年禮物，讓他在工作上也能時時刻刻記起你的心意。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃三禾制所｜原木六角鋼筆

有生命力的原木質感，不論冬、夏都帶著自然的溫潤手感，刻上你或對方的名字加上金屬筆盒包裝，會是最暖心的大人系情人節禮物。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

【甜蜜手作回憶滿分】

情人節還沒想到去哪裡約會嗎？來一場充滿回憶的金工體驗活動吧，除了可以一起甜蜜度過一個療癒的下午，還能獲得兩人親手做的情侶飾品，為彼此的感情更添情趣。

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃混合基因｜情人節手作手環

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

＃暖果｜情人節手作對戒

▲11款情人節禮物特蒐。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

情人節, 情人節禮物, 客製化禮物, 手作禮物

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