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「原子小金剛紅靴」實體化開賣！　穿上腳視覺超衝擊引網轟動

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記者王則絲／台北報導

來自紐約布魯克林的創意團隊MSCHF，其腦洞大開的諸多惡搞企劃都曾引發過廣大迴響，而在翻玩潮流鞋款上MSCHF也很有興趣，這回團隊釋出全新獵奇鞋款，竟是實體化打造出「原子小金剛紅靴」，神還原大家記憶中的樣貌，真實穿上腳的畫面更是帶來視覺衝擊！引起網友們一陣轟動。

▲原子小金剛紅靴實體化 。（圖／翻攝自IG）

▲原子小金剛紅靴實體化 。（圖／翻攝自IG）

▲MSCHF實體化「原子小金剛紅靴」。（圖／翻攝自IG）

繼先前創作「Wavy Baby」波浪鞋、「Super Normal」溶解球鞋，同時引起不少爭議與話題，即使被以侵權為由告上法院，MSCHF的玩心依舊不減，這次不翻玩其他品牌，而是把腦筋動到了大家的兒時回憶——日本漫畫界一代宗師手塚治虫的經典科幻作品《原子小金剛》，將原子小金剛腳上的紅色靴子實體化，變成真實可穿著的鞋款，命名為「Big Red Boots」。

▲原子小金剛紅靴實體化 。（圖／翻攝自IG）

▲原子小金剛紅靴實體化 。（圖／翻攝自IG）

▲由Sarah Snyder示範「Big Red Boots」。（圖／翻攝自IG）

這款「Big Red Boots」以TPU橡膠和舒適EVA材質製成，還原動畫中硬挺、圓潤的輪廓，MSCHF更邀請美國網紅模特Sarah Snyder親身穿上示範，巨大的鞋身穿在腳上視覺上超衝擊，有種像是P圖般的不真實感，看起來走路會稍有困難，但還是可行走的；這些實穿照片一釋出便在網路上引起轟動，許多網友們掩蓋不住興奮、紛紛敲碗想收藏，據外媒消息指出，這雙「原子小金剛紅靴」將於2月16日發售，售價為350美金（約台幣10,518元）。

▲原子小金剛紅靴實體化 。（圖／翻攝自IG）

▲由Sarah Snyder示範「Big Red Boots」。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

原子小金剛, MSCHF

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