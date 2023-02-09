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「自我療癒」課程正夯！用五感找回生活實感　終止無止盡的內耗

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文／女子學

這幾年「療癒」風氣大開，全是因為現代人生活步調節奏快速，每天忙著工作與處理人際交際，幾乎沒有時間停下來好好傾聽內心的聲音，久而久之就會陷入窮忙的狀態。

如果在看上述文句時，你感到十分心有戚戚焉的話，那麼推薦你一定要接續看完下方的分享。因為本篇文章將會特選5門身心靈療癒的線上課程，帶你終止無止盡的內耗循環喔！

1. 觸覺｜體驗手作編織小物的溫度

課程：《掌握鉤針編織邏輯：五種針法自造生活小物》

▲手作課程。（圖／Hahow）

你還記得上一次參加課程是什麼主題嗎？除了職場進修、外語學習之外，偶爾上點生活調劑類型的手作課程也很是不錯。

這門《掌握鉤針編織邏輯：五種針法自造生活小物》課程是由編織經驗豐富的「毛線球牧場」主理人授課，帶領大家從基本的實用針法開始學習起，慢慢進階織岀實用的生活小物，如：杯墊、派對掛旗、精靈帽等，讓你上完課後不僅能感受到手作的美麗與成就感，日後更可以看懂市面上編織書的織圖，創造各式心儀的變化！

2. 嗅覺｜藉芳療瑜珈關照身心

課程：《自然系芳療瑜伽》

▲自然系芳療瑜伽。（圖／Yogis Move）

在古印度的瑜伽概念中，人體內有7大脈輪，分別對應不同的能量中心，掌管著不同的課題，比如：心輪對應著愛人的能力、喉輪掌管溝通與表達。當「脈輪」平衡狀態時，我們會感到充滿活力，做起事來順心順利。相反地，當它們過剩或衰弱時，身心狀態就可能會出現動盪。

目前Yogis Move瑜伽線上學習平台正在預售一門《自然系芳療瑜珈》的課程，在這堂預錄式線上課中，授課老師將會引導大家透過芳療與瑜伽來探索脈輪。依序分享如何覺察脈輪、精油嗅吸冥想、按摩手技教學與可以平衡脈輪的瑜伽體式！十分適合平時上班壓力大，想要學習自我療癒的上班族，或是希望透過「脈輪」更加認識自己的人喔！

3. 視覺｜種植好看又好養的觀葉植物

課程：《從小白到育種玩家：觀葉植物基礎栽培 10 堂課》

▲居家觀葉植物是許多人踏入綠手指的第一步。（圖／城邦自慢塾）

居家觀葉植物是許多人踏入綠手指的第一步，在家種植綠葉植物，除了能為視覺帶來清新的感受外，也能為生活注入幾分生意！

《從小白到育種玩家：觀葉植物基礎栽培 10 堂課》的授課講師詹淯松先生，從新手小白踏入觀葉植物的坑中，直到現在成為人氣網路社團「觀葉植物迷交流站」的社長，在這門課程中他將手把手帶領大家認識觀葉植物的種類，並且分享種植新法，讓學員們可以提前了解病蟲害做好預防對策，不再求助無門。

4. 味覺｜來點不同的舌尖上刺激

課程：《索艾克的私房料理學｜手把手教你六國經典宴客菜》

▲來學幾道宴客菜。（圖／Hahow）

相信有在下廚的人，或多或少都曾聽過索艾克吧！在去年他與線上學習平台合作推出《索艾克的私房料理學｜手把手教你六國經典宴客菜》的課程，用最簡單易懂的方式，教大家煮出經典的異國宴客菜。

吃膩台灣菜的讀者們，不妨可以嘗試參加這門課程，偶爾透過味覺上轉換的刺激，能為生活注入不一樣的新靈感喔！而且學會這幾道宴客菜，下回再也不必擔心朋友來訪端不出好菜色了。

5. 聽覺｜正念冥想帶來新覺察

課程：《正念健心房》

▲正念冥想能幫助找回當下。（圖／Pressplay）

最後「聽覺」想分享的是由台灣正念工坊創辦人教學的《正念健心房》，因為我們的生活中充滿豐富的刺激，有時候容易在無形中吸收過多的資訊，而正念冥想能幫助找回當下，減輕焦慮。

在這堂課程中將會從坐姿開始教學，過程中也不需要死盯著畫面，僅需張開耳朵聆聽老師的引導。對從未冥想過的人來說，也完全不用擔心自己不知道怎麼做，因為當開始有意識地練習冥想，就已經是踏出成功的第一步了，剩下的就留待過程中慢慢感受！

知名網紅阿滴曾出版過《按下暫停鍵也沒關係：在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事》一書，事實上我們並不需要等到憂鬱症才來按下暫停鍵。以上5門優質的五感身心靈療癒線上課程推薦給大家，當你覺得自己需要按下暫停鍵時，相信這些會帶來幫助的。

延伸閱讀

特搜 5 大種類室內植物推薦清單：任選一盆植栽，療你每個疲憊的時刻！

秋冬時節失去動力、心情低落？小心是「冬季憂鬱症」找上身！心理師林子翔教你從五感療癒減壓

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 五感, 療癒, 植物栽培, 料理, 正念, 芳療, 瑜伽

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