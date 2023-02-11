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乍暖還寒的必備款外套！Miu Miu尼龍抽繩男女都能穿、LOEWE卡西法超搶手

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

立春的到來吹響換季的號角，但有句俗諺說道：「春天後母面。」難以預料的天氣讓厚外套穿也不是、收也不是，面對乍暖還寒的天氣，防風外套就是你的好夥伴，無論晴時多雲偶陣雨都能享受杏花微雨、東風浩蕩。

Miu Miu

一改以往優雅、稚嫩的形象，Miu Miu在2023春夏時裝秀讓大家夢回90年代，不過不是Y2K，而是復刻深植品牌基因中的叛逆青春。利用尼龍外套塑造出屬於少女獨特而反叛的春意盎然，雖然沒有重啟男裝線，但Miuccia Prada依然讓男模們穿上帶有荷葉邊、抽繩的中性外套，像是在對世界宣告Miu Miu男孩不必回歸，因為他們從未離開。

Loewe

這次Loewe與吉卜力工作室的壓軸聯名《霍爾的移動城堡》造成一陣轟動，幾乎所有單品在全球都搶瘋，也包含這件卡西法尼龍教練外套，超精緻的印花，完美還原電影場景，極具收藏價值，同時也有功能性，輕微襯墊能夠防風保暖，下擺的抽繩設計更增加防寒效果。

Simone Rocha

首次推出男裝線的Simone Rocha則讓飛行外套展現全然不同的華麗風貌，抽繩的靈感是向渡邊淳彌（Junya Watanabe）2003春夏系列致敬，增加飛行外套的豐富程度，利用女裝剪裁重新詮釋多由男性著用的單品，碎花、網紗、刺繡、珍珠......一系列品牌經典元素，讓男裝不再乏善可陳。

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關鍵字：

Miu Miu, Loewe, Simone Rocha

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