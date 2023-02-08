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3星座只適合當朋友，不適合談戀愛！第一名太霸道變成附屬品

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▲星座。（圖／翻攝自Tvn IG）

▲3星座更適合當朋友，不適合成為戀人。（示意圖／翻攝自Tvn IG）

編輯／Ann

有種人當朋友相處起來自在，卻不見得適合當情人，因為戀愛需要考慮更多事情，安全感、責任感缺一不可，以下星座當朋友比戀人更適合！

Top 3 牡羊座

牡羊座當朋友絕對是夠義氣，不過當戀人就不一定了，有了戀人身分就代表常常被排在後頭，牡羊對待外人更有耐心，對待親近的人卻往往缺少這份體貼關懷，永遠像個長不大的孩子，如果心甘情願包容這點，才能夠和牡羊長久交往下去。再加上他們有時候拿捏不好異性朋友之間的距離，也成為一大煩惱。

Top 2 金牛座

金牛座和朋友比較不會計較太多，但是戀愛卻不一樣，他們在意雙方的付出程度，若是不一致就會產生心態上的不平衡。而且金牛座也是比較會約束另一半的星座，他們認為一旦交往，彼此就要有所改變，反而不像當朋友時那麼舒服自在了，進入戀愛關係的金牛其實少了安全感，患得患失。

Top 1 獅子座

獅子座當朋友和當戀人完全是兩種模式，他們是個無話不談的朋友，但戀愛時卻希望能夠主宰這段關係，很容易讓對方覺得自己是獅子座的附屬品，如果承受不了還是別輕易開始這段關係，恐怕會讓彼此之間的相處模式有很大改變，而且也回不到最初狀態。

► 「對溫柔的人沒抵抗力」星座Top 3！　冠軍嘴硬心軟，一秒就淪陷

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 獅子座, 金牛座

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