Lisa、NewJeans Danielle私服都在戴！女團辣妹專屬小眾飾品燒翻

記者王則絲／台北報導

平均年齡未成年的大勢女團NewJeans，迅速成長的人氣讓她們被外界稱為是下一個BLACKPINK，成員們私下的穿著亦經常成為粉絲們的焦點，其中澳韓混血成員Danielle曾佩戴過的Y2K風愛心項鍊，被發現與Lisa、Jennie私下熱愛的飾品來自同個小眾品牌，根本可說是女團辣妹專屬！

▲NewJeans成員Danielle佩戴WILHELMINA GARCIA愛心項鍊。（圖／翻攝自IG）



NewJeans出道後幾乎每一首歌都稱霸樂壇，驚人的時尚帶貨力更被眾多品牌相中，成員們一個個接下各大精品的品牌大使，因此也被稱為是下一個BLACKPINK，前途無量。

NewJeans成員Danielle異國風顏值宛如洋娃娃般精緻，她曾佩戴的一款愛心項鍊，來自小眾飾品品牌WILHELMINA GARCIA，於2012年時由設計師Rocio Canals所創立，風格夢幻俏皮，介於時下Y2K熱潮與復古歐風金飾之間，像Danielle佩戴的愛心項鍊便有個金色底盤裝飾，搭配珍珠特別浪漫少女，此外，愛心系列還運用在更多戒指、項鍊設計上，尤其適合接下來的情人節。

▲Lisa與Jennie都愛的WILHELMINA GARCIA的小雛菊系列。（圖／翻攝自IG）



BLACKPINK成員Lisa則是不只一次在飾品中混搭了WILHELMINA GARCIA的小雛菊耳環，Jennie的手上亦曾出現同系列的小雛菊戒指，足見姐妹們之間互燒的威力。