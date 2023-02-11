台灣「特色溫泉」推薦TOP 5　假日來一趟暖撫身心的輕旅行

文／女子學

一波又一波的寒流來襲，讓人不由自主地狂打冷顫，好在台灣因地理環境特殊，有豐富的溫泉資源，能盡情享受各式各樣的溫泉泉質，而這些溫泉區附近也有周邊景點可以走走逛逛。新年初始，不如規畫一趟溫泉輕旅行，放鬆身心靈，用最好的狀態迎接未來一整年的挑戰！

1. 綠島朝日溫泉

「朝日溫泉」處於綠島帆船鼻礁岩潮間帶、因朝向太陽升起方向而命名為「朝日」，其為全世界罕見的海底溫泉。朝日溫泉是帶有海水鹹味的硫酸鹽氯化物泉，水質清透、泡起來不刺激皮膚也不黏澀，設有圓形露天池、半戶外式泡湯池、大型泳池、室內SPA水療、煮蛋區及販賣部等區域。還有不同時間泡湯能看見不一樣的景色，早晨可一賞日出美景，若是夜晚則能邊聽海濤聲邊仰望滿天星斗。

▲綠島朝日溫泉為全世界罕見的海底溫泉。（圖／綠島朝日溫泉粉絲團）

編輯悄悄說：綠島還有如紫坪潟湖、大白沙潛水區等其他景點，可以安排到行程中哦！

朝日溫泉

地址：台東縣綠島鄉公館村溫泉路 167 號

2. 南投溫泉

南投地區的溫泉大多是碳酸泉，因含有二氧化碳成分，在皮膚表面會有氣泡，而被稱為「氣泡湯」；也因能促進微血管擴張，幫助血液循環，比較不會出現心悸，對心臟的負擔也相對少，更有保溫及保護心臟的作用，故有「心臟之湯」之稱。南投較知名的有廬山溫泉和擁有百年歷史的東埔溫泉，其他還有埔里、北港溪和日月潭溫泉，每個溫泉區都有不同的溫泉住宿處，像是在日月潭溫泉泡湯，就能享受被群山圍繞，同時欣賞湖光美景。

▲南投地區的溫泉有「心臟之湯」之稱。（圖／日月潭國家風景區官網）

編輯悄悄說：若是在南投遊玩，不妨到《茶金》拍攝場景之一的日月老茶廠參觀、買茶，也可以到美得令人流連忘返的忘憂森林走走！

南投溫泉

地點：廬山溫泉（南投縣仁愛鄉）；東埔溫泉（南投縣信義鄉）；日月潭溫泉（南投縣魚池鄉）

3. 台南關子嶺溫泉

有「天下第一靈泉」之譽的「關子嶺溫泉」是世界稀有的泥漿溫泉，泉質非常特殊，滑膩又帶有濃厚的硫磺味，因含有地下岩層泥質與礦物質而呈灰黑色，也有「黑色溫泉」稱號。泡湯時可以將沉澱在底下的泥漿塗抹在身上，不但好玩，洗後皮膚還會變得滑嫩。

▲「關子嶺溫泉」有「天下第一靈泉」之譽。（圖／西拉雅國家風景區管理處官網）

編輯悄悄說：關子嶺風景區有火王爺廟、火山碧雲寺、白河大仙寺、紅葉公園、水火同源等景點，假日想遠離塵囂，不如規畫一趟輕旅行來感受關子嶺之美。

關子嶺溫泉

地點：台南市白河區（關子嶺風景區）

4. 花蓮瑞穗溫泉

1919年就開發的「瑞穗溫泉」又稱外溫泉，與紅葉溫泉、安通溫泉是花東縱谷的三大溫泉區，當時已營業的日式旅社現在還有在經營。瑞穗溫泉是全台唯一碳酸鹽泉，富含鐵質，遇空氣會氧化成略帶鹹味及鐵鏽味的淡黃濁結晶物，而被稱做「黃金之湯」。

▲「瑞穗溫泉」又稱外溫泉。（圖／交通部觀光局）

編輯悄悄說：溫泉區附近的瑞穗牧場可以餵乳牛、品嚐特色美食和欣賞風景，是很適合親子同遊的地方。

瑞穗溫泉

地點：花蓮縣瑞穗鄉

5. 台北北投溫泉

因大屯火山爆發而形成的「北投溫泉」，在日治時代造就了溫泉、酒家共生的商業圈，而富有盛名。北投溫泉有多種泉質，白磺泉散發淡淡的硫磺味，又因顏色為乳白色被稱為「牛奶湯」；青磺泉泉水清澈微綠，亞洲僅有日本秋田縣和北投才有；鐵磺泉為中性碳酸泉，含有鐵質沉澱物。北投溫泉區有多樣化的泡場處，從復古到現代流行都有，選擇非常多。

▲北投溫泉有多種泉質。（圖／臺北旅遊網）

編輯悄悄說：周邊的北投溫泉博物館能一窺北投溫泉發展，還有台灣首座綠建築圖書館「北投圖書館」也是必訪的景點！

北投溫泉

地點：台北捷運「新北投站」

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