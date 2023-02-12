女星愛包公開每個都想買！Minnie台北街頭曬賈姬包、Jisoo同款今年大熱

實習記者黃麗頻／綜合報導

近年來不少精品大牌邀請許多明星代言，藉此提升自家產品的曝光度，而女星私下的搭配也受到大家推崇，包款更是許多人的購物指南，《ET FASHION》搜羅6款「女星愛包」，新的一年就需要用一顆新包包帶來新氣象！

＃DIOR LADY 95.22

來自LADY DIOR系列包款，「LADY 95.22」尚未發售前，就已搶先出現在「親女兒」Jisoo的IG上，而近期晉升為品牌大使的大陸女星迪麗熱巴，也在微博曬出同款手袋，梯型的外觀，除了保留經典的甜美浪漫，更多幹練的氣息，氣勢十足，難怪一開賣立馬成為焦點！

▲迪麗熱巴和Jisoo前後背上DIOR LADY 95.22手袋。（圖／翻攝自微博@Dear-迪麗熱巴、IG@sooyaaa__）

＃Gucci Jackie 1961

作為品牌標誌性手袋，「Jackie 1961」（賈姬包）即便經過將近60年的歲月，仍是熱銷包款；柔美的半月形袋身，搭上簡約俐落的金屬鎖扣，帶出一股奢華別緻之感，看看韓女團(G)I-DLE成員Minnie在台北街頭的美照，不僅自帶氣場，更將賈姬包的華美氛圍詮釋得淋漓盡致。

▲日前於台灣錄製過年節目時，Minnie在台北街頭曬Gucci賈姬包（圖／翻攝自IG@min.nicha）

＃VALENTINO LOCÒ SMALL SHOULDER BAG WITH JEWEL LOGO

Valentino的手袋總給人貴氣、優雅的感覺，而放在楊謹華身上絕對毫無違和感，只見她一身休閒打扮，看起來帥氣悠哉，手上拎著淡粉色VALENTINO LOCÒ手袋，極簡的包身曲線，配飾品牌標誌性鑽石LOGO，柔美氛圍完美中和整體造型！

▲Valentino手袋的優雅感，與楊謹華的氣質不謀而合。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve）

＃LOUIS VUITTON LV X YK CAPUCINES MINI

日前LV與日本藝術家草間彌生二度合作再次造成轟動，其經典包款紛紛換上草間彌生代表性的「圓點」，而太妍手上這款LV x YK Capucines Mini配上「Infinity Dots」主題，將圓點幻化成焦慮的情緒及永恆的象徵，鮮紅色的外觀更添一絲歡樂俏皮感。

▲LV與草間彌生二度合作再次造成轟動，太妍也搭上此熱潮。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、LOUIS VUITTON官網）

＃Delvaux Pin Mini Bucket Osier手袋

誕生於1972年的Pin系列手袋一直是Delvaux的經典之作，象徵著生生不息與精神不斷的靈魂，謝盈萱手上這款「 Pin Mini Bucket Osier手袋」，為Delvaux 2023春夏系列注入一線生機，柳條編織造型好適合帶去渡假，且全球僅限量一千個，讓人難以抗拒！

▲謝盈萱手提「 Pin Mini Bucket Osier手袋」，輕鬆演繹春夏生機。（圖／品牌提供）

＃MIU MIU Wander Matelassé Bag

近來時尚圈吹起「MIU MIU炫風」，從衣服、鞋款到手袋無一不熱銷，潤娥身上這款「Miu Wander Matelassé Bag」更是席捲整個冬季；承襲品牌DNA，獨特的皺摺立體圓弧型看似小巧，卻有著無限大的空間，加上經典LOGO標誌，讓手袋十分吸睛，MIU MIU女孩必收！

▲身為品牌代言人，潤娥時常背著Wander手袋出鏡。（圖／翻攝自IG @yoona__lim、MIU MIU官網）