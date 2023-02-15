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寬大「蓬鬆鞋」掀起潮流！Dior聯名獨領風騷、CDG X Salomon令人期待

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

在Dior Men與ERL聯名後，一種年輕、童趣的男性浪漫如同一注活水流入男裝的潮流，越來越多品牌也接連推出寬大、蓬鬆、柔軟的鞋款。Bottega Veneta的Pillow Sneaker創造出休閒、愉快、輕盈的氛圍，而Comme Des Garçons與Salomon再一次的強強聯手則為運動鞋帶來全新風貌。

Dior Men X ERL

老牌時裝屋與新生代天才設計師合作會碰撞出什麼樣的火花？Dior與ERL在2023早春系列共譜出了一首完美的協奏曲，ERL對於柔軟材質的嫻熟運用，結合Dior擅長的優雅剪裁，讓年輕與活力成為這季的標幟特色，而鞋款更是一大亮點，圓潤蓬鬆的造型，加上滑板鞋的款式，讓青春活力盡顯，也為2023年潮流拉開精彩的序幕。

Bottega Veneta

新任創意總監Matthieu Blazy頂著壓力扛下Bottega Veneta的招牌，在時裝秀端出一套又一套刁鑽而細膩的造型，完美平衡品牌的藝術性與實用性，除了秀場上讓人眼前為之一亮的巧思之外，日常款中也有許多驚喜值得去發現，像這款低調不起眼卻無處不顯露奢華工藝的Pillow Sneakers，先用真皮打造寬鬆鞋身，再用柔軟可愛擄獲每個人的心。

COMME des GARÇONS X Salomon

COMME des GARÇONS每次與Salomon聯名都會造成時尚圈一陣瘋狂，川久保玲前衛的審美結合法式戶外品牌的休閒優雅，在2023春夏秀場上大放異彩，以極度簡單的場景布置讓大家將注意力回到設計本身，其中一位模特兒更上傳後台照，旋即引起眾人的好奇與期待，將多餘的設計捨去，並重新建構人氣鞋款Hike 2，相信發售後一定會再掀起一陣討論。

▲COMME des GARÇONS 2023春夏秀場在一次將厚底融合Salomon實用主義的登山鞋款。（圖／翻攝自IG@stakicmarija、@fashionsnapcom）

▲COMME des GARÇONS 2023春夏秀場再一次將厚底融合Salomon實用主義的登山鞋款。（圖／翻攝自IG@stakicmarija）

關鍵字：

Dior, ERL, BV, Comme Des Garçons, Salomon

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