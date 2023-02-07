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常為小事發脾氣？心理學「5句話」，教你平復心情

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▲▼心理學「5句話」，教你平復心情 。（圖／Unsplash）

▲「5句話」讓你瞬間消除火氣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活緊張高壓，每當忙到不行時，就剛好有事來搗亂，一不小心情緒就容易爆炸，此時爆炸並不能解決問題，以心理學觀點提出「5句話」，能讓你瞬間消氣，趕快學起來！

#沒關係

生活中難免遇到不開心的事情，你可氣憤難耐，也可以笑一笑就過去，後者較不容易影響接下來的心情，告訴自己「沒關係」為自己解除壓力，把心放寬點，期待降低一點，自然就能快樂點。

▲▼心理學「5句話」，教你平復心情 。（圖／Unsplash）

#不值得

有沒有發現，有時候大動肝火都是為了一些雞毛蒜皮的小事，擾亂心情之後，什麼事情更做不好，其實靜下心思考，很多事情都「不值得」你這樣做，與其生氣傷心又傷神，倒不如把時間用來做有意義的事。

#別糾結

有些事情想不通，就告訴自己「別糾結」，想不通就別去想了，其實有時候盤旋在心中糾結的心事，其實不一定會發生，即便發生或許你也有能力輕鬆面對，所以別為昨天的事懊惱，更別為明天的事情擔憂，把握現在最重要。

▲▼心理學「5句話」，教你平復心情 。（圖／Unsplash）

#不抱怨

世界上不可能所有的事情，都能如自己所願，當事情不順你意的時候，你就只能坦然面對，正面看待生活中的不順，千萬「別總是抱怨」，抱怨雖能抒發情緒，但並不會改變現況。

#還不錯

人有時候不快樂，是因為自己想要的太多，試著改變心態，看看自己所擁有的，你會發現自己其實「還不錯」，有健康的身體、愛你的人，以及積極正面的心態，就很值得感恩了。

關鍵字：

心理學, 平復心情, 生氣

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