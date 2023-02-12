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6個高效瘦腿法　睡前拉筋是必備、勤走樓梯快速擁有修長美腿

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▲腿,拉筋,瘦腿。（圖／pexels）

▲學會6個高效瘦腿法，快速擁有修長美腿。（圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

時節來到了立春，天氣逐漸回暖，想必許多人想要穿起短褲，卻擔心冬天不慎發福，對此，《ET FASHION》整理出「6個高效瘦腿法」，每天僅花幾分鐘，健康無負擔，快速擁有修長美腿！

▲腿,拉筋,瘦腿。（圖／pexels）

＃敲打大腿膽經

用空氣拳拍打大腿兩側的四個點，每拍打4下算1次，每天敲打左右大腿各50次，能有效避免腿部脂肪堆積、瘀堵，還能增強新陳代謝、促進血液循環，以及提升免疫力。

＃踮腳尖

每天堅持踮腳尖也能幫助瘦腿！在踮腳尖的時候，保持腰部和臀部的核心收緊，每天向上踮腳10分鐘，能讓小腿緊張的肌肉得到舒緩，避免肌肉緊張導致筋膜結塊變粗。

▲腿,拉筋,瘦腿。（圖／pexels）

＃睡前拉筋

睡前花10分鐘時間拉身下腿部肌肉，不僅能改善肥胖的小腿、有效緩解肌肉緊張，同時還能釋放壓力、提高睡眠品質，讓腿部的線條更好看！

＃爬樓梯

養成爬樓梯的習慣其實是個很有效的瘦腿方法，值得注意的事，上樓梯時背部不要塌、步伐也不要太大，盡量以腿部的力量承擔體重，屁股和大腿肌肉都能得到有效的鍛鍊！

▲腿,拉筋,瘦腿。（圖／pexels）

＃原地高抬腿

高抬腿運動能讓腿部肌肉快速收縮，鍛鍊肌肉及增進身體協調，進而促進腿部血液循環，消耗脂肪，達到瘦腿的效果，每天只需花10分鐘，重複五組。

＃剪刀腳

有不少腿部運動能幫助快速瘦腿，例如「剪刀腳運動」，將雙腳伸直，然後分開併攏、交替，每次不少於20個，共三組，不僅能促進腿部血液循環，還能讓腿部線條更加完美。

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關鍵字：

瘦腿法, 減肥, 運動, 拉筋, 美腿

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