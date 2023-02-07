謝佳見買錶預算超寬「不用想太多」　 戴CITIZEN想秒飛日本

記者鮑璿安／台北報導

CITIZEN電波時計30周年帶來限定款腕錶，今（7日）請到藝人謝佳見演繹，他私下就有收藏手錶的習慣，對於功能性款式格外喜愛，尤其是手中光動能全球電波對時腕錶，讓他感到是低調的奢華，不用多思考就可以入手。

▲謝佳見佩戴光動能全球電波對時腕錶AT8254-61E。（圖／品牌提供）

▲AT8254-61E電波時計校時可精準掌握時間。（圖／品牌提供）

謝佳見演繹光動能全球電波對時腕錶AT8254-61E，櫻花粉紅金的色澤與漆黑面盤讓他感到像點點星光，他表示，「戴起來非常輕巧，而且大小適中，穿著西裝、休閒風格都適合。」謝佳見收藏手錶最注重外觀，以往心情太好或是心情不好都想要買錶犒賞自己，而買錶預算也很寬鬆，幾百萬需要思考一下，但幾十萬就沒什麼限制，尤其是現在更重視功能與價值，直言品牌的電波時計是最愛，可透過微型天線接收校正腕錶時間，「這款不用想太多就可以買了。」

▲CITIZEN 台灣分公司渡邉将人（左）與品牌之友謝佳見。（圖／品牌提供）

恰好謝佳見第一只手錶也是日本品牌，是7歲時爺爺送的禮物，培養他從小就養成守時觀念，也是如此對日本製手錶留下了高品質的印象，謝佳見還說：「現在就好想去日本玩，前段時間感覺基本上全台灣人都去日本了，最想去北海道、東京，吃拉麵和壽司。」

▲Rado瑞士雷達表True Square真我方型系列高科技陶瓷Ash Barty限量版 ，限量發售996只。（圖／品牌提供）

在情人節前夕，瑞士雷達表則是帶來了與澳洲網球名將Ash Barty推出的真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量版，採用淺玫瑰色的高科技陶瓷方型錶殼，白色珍珠母貝錶盤搭配玫瑰金色的時標，錶盤上還有一顆小巧的玫瑰金色網球，後底蓋部分更是具有Ash Barty的親筆簽名、「ASH BARTY LIMITED EDITION」字號與腕錶的特別序號，並搭載 80 小時動力儲存的自動機械機芯與 Nivachron™防磁游絲。