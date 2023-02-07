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歐陽娜娜穿超帥看演唱會搶鋒頭　林俊傑曬出10年前青澀合照

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記者王則絲／台北報導

歌手林俊傑近日於美國康乃狄克州開唱，女星歐陽娜娜前往觀賞演唱會，並在沒有預先彩排的情況下被邀請上台合唱，歐陽娜娜這天一身穿搭雖然休閒，但是相當帥氣有型，著實搶了不少鋒頭，演唱會後林俊傑還發出了兩人10年前後合照對比，感謝歐陽娜娜多年的支持。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜以一身中性休閒打扮欣賞林俊傑演唱會。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜私服的裝扮多以中性、潮流的路線為主，看演唱會的私人行程也不例外，這天歐陽娜娜穿著Betty Boop的復古拼接皮衣外套，下身搭配修身黑色丹寧褲，並以LOUIS VUITTON的厚底黑靴收尾，雖然戴著鴨舌帽、妝容也很清淡，但仍然無法保持低調，在演唱會中無預警被林俊傑請上台合唱《可惜沒如果》，意外成為演出最大亮點。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲林俊傑發出與歐陽娜娜10年前的合照對比。（圖／翻攝自IG）

會後林俊傑曬出與歐陽娜娜的合照，並特別翻出10年前歐陽娜娜也來看演唱會時的合照，10年前的歐陽娜娜還是個青澀少女，但林俊傑現在與10年前幾乎沒有什麼明顯變化，一對比之下讓網友們紛紛驚嘆：「好像只有娜娜長大了」、「JJ怎麼可以都長得一樣」、「JJ喝了不老藥水」、「哥凍齡了啊！」

關鍵字：

歐陽娜娜, 林俊傑

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