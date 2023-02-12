超長「及踝大衣」成時髦指標　YSL網最愛、《艾蜜莉》帥主廚穿雙排扣更帥

實習記者蔡孟廷／綜合報導

日前結束的2023秋冬男裝周，留下許多令人印象深刻的秀場與單品，IG帳號STYLE NOT COM發佈一則貼文請網友們選出各自心目中的第一名秀場，並在自己的貼文底下統計網友們的留言，前三名分別是YSL、LGN、Prada，這些品牌今年都推出了令人瞠目結舌的美麗秀場與設計，同時每個品牌今年都有一個共通的元素，那就是超長款的及踝大衣。

及踝大衣做為一個不容易駕馭的單品，最明顯的問題就是過長的長度對瘦小的身材其實並不友善，但其所擁有的氣勢也難以找到替代品，今年冬天讓我們把身高先放一邊，來找一件適合自己的超長款大衣吧。

1.YSL

今年的男裝一改往年由Hedi Slimane所創造復古、纖瘦、華麗的搖滾形象，而是將女裝的飄逸融入男性硬挺寬闊的剪裁，模糊男女之間的界線，剛中帶柔，同時也揭開男性的多重面相，大衣剪裁凌厲而厚重，配上垂墜而飄逸內搭與配飾，創造出獨樹一格的高雅與浪漫。

▲SAINT LAURENT 2023秋冬男裝系列取材自女裝的設計概念。（圖／品牌提供）



2.LGN

以經典邪典電影《American Psycho》為主題，由《艾蜜莉在巴黎》中飾演帥主廚Gabriel的Lucas Bravo拉開整場秀的序幕，極長的雙排扣大衣、滿臉的血跡配上Lucas那一雙湛藍、深不見底的雙眸，無形的壓力撲面而來，挺闊的肩線給人感覺嚴肅、壓抑，但下擺的晃蕩卻讓人感受到放縱與激情，兩者激發出一種不協調的美感。

▲《艾蜜莉在巴黎》帥主廚一身極長雙排扣大衣拉開序幕。（圖／翻攝自IG@louisgabrielnouchi，下同）

Prada

在Raf Simons與Miuccia Prada的腦力激盪之下，今年Prada秋冬男裝又一次突破大家的想像，極長款的軍裝風大衣，卻不是採用常見的寬版Oversize設計，而是將版型收窄，進而顯得帽子更加大的浮誇，以實用主義創造不和諧的基本款，進而樹立屬於品牌獨有的極簡與幹練。