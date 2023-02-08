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《體能之巔》Agent H根本極品天菜　私服西裝、高領造型帥度爆表

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2023年才剛開始，Netflix就下足收視猛藥，從韓國運動圈、健美界以及軍隊，找來100位非常人體格的參賽者錄製《體能之巔：百人大挑戰》，就如同節目標題所說：挑戰體能極限。

節目裡男性參賽者論顏值、身材，編輯私心認為甚至超越了世足帥哥球員！而當中這一位更是特別讓人關注：出身海軍特戰隊的Agent H。

Agent H迷人造型盤點

Agent H不單單只是體格壯碩，因為有海軍特戰隊的訓練背景，反應和速度都不是常人等級，也難怪在第一關的搶球競賽，其他參賽者都想避免與他正面對賽。顏值、身材兼具的他根本完美衣架子，穿什麼都好看！

西裝、襯衫穿搭

運動員穿西裝有多帥，去年看世足就應該已經體會到，然而，Agent H卻依舊能把西裝穿出新帥度！精實的三角與二頭肌，每次穿上襯衫和西裝外套，那呼之欲出的肌肉給人無限的遐想空間。

迷彩軍服造型

制服控以下照片請手機長按、滑鼠右鍵儲存！Agent H本業為職業軍人，穿上迷彩戰鬥服再自然不過，野外求生有他在感覺就很安心。

《體能之巔：百人大挑戰》Agent H極品天菜，零死角西裝、軍服造型盤點

韓國歐巴大衣

每回冬天去到首爾逛街，路上的男生都像是從電視劇中走出來一般，而這些男生都有個共同點：一定都會有一件長版大衣！文質彬彬的書卷氣質，配上高領毛衣和一只帥氣的腕錶，有人能抗拒這樣的穿搭組合？

最誘人的還是⋯⋯

看到這裡，相信各位跟編輯一樣，最喜歡的還是Agent H什麼都不穿的時候，只能說Agent H的身材就是他衣櫃裡最好看的衣裳！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 體能之巔：百人大挑戰, Agent H, 穿搭

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