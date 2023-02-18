8個「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用

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差不多的價錢，當然是買大容量、面料比較多的托特包比較划算啊！托特包諸如在裝上班的文件、島內小旅行亦或是作為長途飛機的登機包都非常地稱職。除了外觀，考慮到使用度比較高，也會希望購入的包款相對耐髒、耐磨且硬挺，因此多半會選擇帆布材質且深色的款式，如果最近正在尋覓一款這樣的包包，不妨以下這8款精品托特包：

科普一下，雖然中文都統稱為托特包，但是英文又細分為「Tote Bag」和「Shopper／Shopping bag」，而本篇所選的皆為後者輪廓偏硬挺的Shopper bag，在歐美電商網下單的話可以留意一下兩者之間的差異。

2023精品托特包推薦

Chanel超大購物包

推薦原因：香奈兒長年都有人上前詢問的實用包款之一！可手提並另有經典的皮穿鏈長背帶，最棒的是內裡的包中包，出國用來收納護照、外幣超好用。 Valentino Garavani Toile Iconographe托特包

推薦原因：目前Valentino的當家印花「Toile Iconographe」，用幾何概念重新翻玩品牌的logo，每個圖形看似獨立、組合起來遠看又有大V字樣，視覺層次豐富；內裡的包中包為皮革材質。 Louis Vuitton Onthego GM

推薦原因：完全就是為了上班族而誕生的Onthego系列，編輯還是最推薦好照顧的Monogram帆布材質，尤其兩面拼接上不一樣顏色的款式，宛如買到兩個包包。 Prada Symbole提花織布手提袋（大）

推薦原因：另一個幾何款推薦來自Prada最新的Symbole三角印花系列，極簡之餘又帶點個性。 Saint Laurent Rive Gauche亞麻手提袋

推薦原因：簡簡單單的黑白配色，沒有多餘的裝飾和設計，樸實模樣推薦給極簡控。 Chloé Woody Tote Bag

推薦原因：說到托特包，不可能沒聽過Chloé的Woody系列吧？從最一開始爆紅的米色款式，到現在有越來越多不同的顏色和材質推出，推薦可以從深色帆布樣式入手。 Dior Book Tote

推薦原因：賣到翻掉的Dior Book Tote，也是每次提到托特包就一定有它的一席之地，除了經典的藍色Oblique老花，後來也推出許多耐髒的深色款式。 Bottega Veneta Arco

推薦原因：Bottega Veneta標誌性的編織紋，換以大面積的亞麻詮釋有了截然不同的清新氣質，綴以黑色皮革邊，回扣品牌引以為傲的工藝細節考究。

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