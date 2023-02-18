fb ig video ETtoday search mobile

8個「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

差不多的價錢，當然是買大容量、面料比較多的托特包比較划算啊！托特包諸如在裝上班的文件、島內小旅行亦或是作為長途飛機的登機包都非常地稱職。除了外觀，考慮到使用度比較高，也會希望購入的包款相對耐髒、耐磨且硬挺，因此多半會選擇帆布材質且深色的款式，如果最近正在尋覓一款這樣的包包，不妨以下這8款精品托特包：

科普一下，雖然中文都統稱為托特包，但是英文又細分為「Tote Bag」和「Shopper／Shopping bag」，而本篇所選的皆為後者輪廓偏硬挺的Shopper bag，在歐美電商網下單的話可以留意一下兩者之間的差異。

2023精品托特包推薦

Chanel超大購物包

推薦原因：香奈兒長年都有人上前詢問的實用包款之一！可手提並另有經典的皮穿鏈長背帶，最棒的是內裡的包中包，出國用來收納護照、外幣超好用。

Valentino Garavani Toile Iconographe托特包

推薦原因：目前Valentino的當家印花「Toile Iconographe」，用幾何概念重新翻玩品牌的logo，每個圖形看似獨立、組合起來遠看又有大V字樣，視覺層次豐富；內裡的包中包為皮革材質。

Louis Vuitton Onthego GM

推薦原因：完全就是為了上班族而誕生的Onthego系列，編輯還是最推薦好照顧的Monogram帆布材質，尤其兩面拼接上不一樣顏色的款式，宛如買到兩個包包。

Prada Symbole提花織布手提袋（大）

推薦原因：另一個幾何款推薦來自Prada最新的Symbole三角印花系列，極簡之餘又帶點個性。

Saint Laurent Rive Gauche亞麻手提袋

推薦原因：簡簡單單的黑白配色，沒有多餘的裝飾和設計，樸實模樣推薦給極簡控。

Chloé Woody Tote Bag

推薦原因：說到托特包，不可能沒聽過Chloé的Woody系列吧？從最一開始爆紅的米色款式，到現在有越來越多不同的顏色和材質推出，推薦可以從深色帆布樣式入手。

Dior Book Tote

推薦原因：賣到翻掉的Dior Book Tote，也是每次提到托特包就一定有它的一席之地，除了經典的藍色Oblique老花，後來也推出許多耐髒的深色款式。

Bottega Veneta Arco

推薦原因：Bottega Veneta標誌性的編織紋，換以大面積的亞麻詮釋有了截然不同的清新氣質，綴以黑色皮革邊，回扣品牌引以為傲的工藝細節考究。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

為什麼Jennie、金高銀和GD的私服香奈兒穿搭這麼時髦？3大技巧原來一點都不難

《華麗下半場2》凱莉搶先曝光Gucci X勃肯最新聯名拖鞋？劇中造型一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 托特包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子

犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子

48歲周迅「俏皮蘑菇頭」超少女！穿香奈兒透膚裝空靈氣息破表

48歲周迅「俏皮蘑菇頭」超少女！穿香奈兒透膚裝空靈氣息破表

營養師揭「患腎結石4大危險族群」！　6飲食秘訣照著吃助改善 頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮 40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔 羅志祥一出手就是3000萬！　超限量陀飛輪錶為馬球選手而生 侯佩岑爆料老公出門慢吞吞　曬美鞋、愛馬仕包等另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面