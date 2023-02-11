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韓韶禧早春穿搭一樣仙氣滿滿　T恤+牛仔褲應付忽冷忽熱，羽絨衣別急著收

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時序進入2月，氣溫漸漸回暖，也是品牌陸續上架早春、春夏系列服裝的時候。此一時期的天氣時冷時熱，早晚溫差甚鉅，面對這樣的氣溫變動沒有穿搭靈感的話，不妨可以參考韓韶禧近日的早春造型。

韓韶禧早春穿搭靈感

把T恤當作打底衣

春夏幾乎可以說是「T恤＋牛仔褲」這對天作之合的專屬季節，而在這個忽冷忽熱的早春時節，單穿一件T恤還有點冷，可以把它當作是一件打底衣，在外疊上其他單品、除了保暖效果也為整體穿搭打造一點層次感。

像是韓韶禧套上率性的丹寧外套，內裡的T恤下擺採French Tuck法式塞衣的方式，整體率性又減齡。

若是天氣再更熱一些，則可以選擇襯衫來當作罩衫，通勤在外可以防曬、到了公司冷氣太強也可稍做保暖。

揮別秋冬深色陰霾

來到春夏，就放膽嘗試一些帶著可愛又少女感的糖果色吧！針對早春時節的乍暖還寒，可以從針織衫、開襟衫等類的單品著手，諸如亮眼的桃粉色、鮭魚粉橘、時髦鸚鵡綠、天空藍，簡單地跟衣櫃已有的仔褲搭配就夠搶眼。

羽絨衣別急著收

就像前言所說的，春天後母面，部分冬衣還不急著換季，其中一項就是薄版的羽絨衣。輕薄卻又具相當的保暖，在太陽下山後的傍晚時刻最好搭。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓韶禧

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