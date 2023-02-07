安格斯12星座一周運勢2／6-2／12　雙子不適合告白、射手魅力UPUP

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

行星大環境沒有太大變化，這周牡羊座運勢大致維持，在木星守護下，心情與工作腳步經過適度調適，表現甚至能超乎預期，整體來說金錢、工作、人際運勢都算不錯，唯獨在愛情上進度落後，主要是你太擔心失敗打臉，愈是患得患失愈可能讓你的表現失常，特別是單身者愈積極愈要小心搞砸，而有對象者感情上原地踏步進展不多。

金牛座 4.21~5.20

事業宮位吉星照臨，這周金牛座依舊能在工作上繳出漂亮的成績單，優秀的表現令不少人讚賞，此時對你來說也是個能者多勞的時間，儘管忙碌但行動力十足，年初就能給人好印象。感情上則吉凶參半，一昧追求你喜歡的，反而會忽略那些真正對你好的，緣份該來的總是會來，不妨敞開心胸去接受老天的安排！

雙子座 5.21~6.20

火星為雙子帶來一波衝刺能量，這周的你適合在職場上奮勇殺敵，能承接難度較高的任務，也有機會順勢提升工作的表現！只是感情上單身者的桃花看得到而吃不到，告白運勢不是太順利，你喜歡的人可能已經心有所屬，又或者容易陰錯陽差錯過，會有一小段崎嶇坎坷路，不過也別灰心，順著金星的指引，近期暫且按兵不動、靜觀其變。

巨蟹座 6.21~7.21

延續上周的運勢表現，這周適合即將到來的春天準備，可多多參與活動，特別是要好好把握珍貴的周休二日，透過各種邀約與重拾舊日情誼，熱絡的互動將會給巨蟹座帶來不少好運！感情運仍有待加強，最近還不是表白的好時機，不要太心急的希望對方能有同等回應，有對象者偶而讓關係留白，將能使感情更升溫！

獅子座 7.22~8.22

本周獅子座運勢呈現一個十分起伏的狀態，工作上要當心突發事件，你在危機處理上的潛質將會大大被激發！此外火星籠罩下，感情也並不是一帆風順，單身者得避免過度自信，自我感覺良好或太過高調都很可能會換來數張好人卡，建議你多找身邊的過來人作為你的愛情軍師好好參詳，太粗心大意恐怕只會讓緣份愈飛愈遠。

處女座 8.23~9.22

處女座面對工作一板一眼、嚴謹的態度能獲得欣賞，專業領域上的表現顯得可圈可點，除了工作也別忽略你的社交生活，在水星的助威下，近期適合經營人際團，就算不幽默風趣也沒關係，務實的態度會使你成為人際活動中的重要角色！只是感情上有些小波折，想要一帆風順並不容易，但風雨中兩人的默契與情分反而能慢慢累積，也不算壞事。

天秤座 9.23~10.22

這周與情人之間的互動得設法激活，若老是以老夫老妻之姿對待，感情將很可能迎來第一波寒流！最近是否花太多時間在一些嗜好、運動或是工作上呢？生活中吸引你注意的的事情太多，將讓你忽略情人感受，得小心處理近期與情人之間的小磨擦！單身天秤能避免這場亂流，雖然桃花相對低迷，卻能在自己的興趣或事業上投注十成努力。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍這周職場上表現雖然還算靈活，但有機會遇到和你同等伶俐甚至更優秀的伙伴，如果急著想跟他一較高下，只怕團隊表現倒退，如果能互相支援，他將能讓大家事半功倍！感情上單身者桃花不少，但大都只是短暫的看對眼，發展成正緣的機會不高，至於有情人的，兩人相處還需要找到正確的溝通方式，老是猜來猜去容易疲乏。

射手座 11.23~12.21

射手座這周完全就是上班一條蟲、玩樂一條龍，人際關係活絡，能充分活用珍貴的下班&周末時光，結交不少同好及新朋友，生活十分充實。感情方面負面消息並不多，與情人之間相處甜蜜，就算小拌嘴也不傷感情，單身者魅力UPUP，透過各種活動格外能展露魅力！唯一在工作上表現令人捏把冷汗，愈想省力愈容易出包，還不如踏實的把事情一件件做好。

摩羯座 12.22~1.19

千萬別以為不夠努力就一定會退步，摩羯這周運勢卡在自己的心魔太重，老是把重點擺在不夠好、不夠優秀的細節上，但其實你也需要稍稍鬆懈一下，愈緊繃只怕愈不順遂！感情運勢默默走強，只要順從直覺，擔心的事就不會發生，想要告白或表態，都能在金星的祝福下得到進展；有情人的，就算你不擅長，適時耍點浪漫梗更能增進兩人感情！

水瓶座 1.20~2.18

這周水瓶座工作、人際表現開出紅盤，此時朋友中有些人將是你的潛在貴人，日後會為你帶來莫大的助力，記得保持與朋友的連繫。職場運勢平穩，雖然工作上還是要當心出包，但大都能小事化無。感情有酸有甜，單身者感情不明，有對象的也進入一種磨合的過度期，彼此溝通默契沒有培養起來前，任何小事都可能引發不少風波。

雙魚座 2.19~3.20

這周運勢有好有壞，火星當道以致平時身段柔軟的你此時卻顯得相當固執，容易因為小事而動氣，讓你在人際上遇到不少難題。此時不妨把全副心力擺在工作或專注在單一件事情上，可以避免胡思亂想，感情上同樣要保有開放的態度，特別是與情人的相處，凡事溝通，千萬不要把問題悶在心裡，單身者感情默默醞釀，還需要一點時間熟成。

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