好人緣髮型跟孫藝真、秀智留同款！約會不出錯　男生女生都覺得美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然流行髮型一直在變化，但卻有幾位韓星留著定番的髮型，經典款不僅耐看，同時也是約會絕不出錯，不論男女都覺得討喜的好人緣髮型。

孫藝真：女神感大旁分

近期喜獲麟兒的孫藝真一直是大家心目中的女神代表，不僅觀眾、粉絲超級喜歡她，就連男神玄彬也一樣呀大家說是不是呢？其實不難發現，孫藝真出道多年來的髮型一直都是中分或大旁分的中長髮。蓬鬆的髮根是這個髮型的基本，髮根不扁塌、不貼臉，才能讓整個人看起來有精神，同時也可以發現，雖然往上看是旁分，但靠近額頭的部分髮絲卻是比較偏向中分的位置，這樣子的分線方法是對臉型最修飾的，大家可以筆記起來。

▲孫藝真出道多年來都維持中長髮造型。（圖／翻攝自IG@yejinhand）



秀智：國民初戀齊劉海也好看

出道不久就獲得國民初戀美譽的秀智，近年來不斷耕耘戲劇作品，也交出了不錯的成績單，一直以來以長直髮造型為主的她，也常常會搭配空氣瀏海、齊劉海等瀏海造型，看起來更甜美。近期則是以黑長髮空氣瀏海搭配公主切，呈現出帶有一點復古氛圍的個性美。









潤娥：中分長直髮經典好看

少女時代的潤娥擁有小鹿般的靈動雙眼，清新甜美的氣質一直是大家提到韓國美女一定少不了會想到的對象。即便因為演出、拍攝等需求做過各式各樣不同的髮型，潤娥私下最常出現的就是中分或旁分的直髮造型，看似簡單其實要照顧起來還真不容易，一眼望過去除了漂亮的臉蛋外還有充滿光澤的秀髮，讓人覺得一定也要像這樣精心照顧自己，想要留長直髮，照顧好髮質可以說是首要目標。

▲潤娥私下最常出現的就是中分或旁分的直髮造型。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



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