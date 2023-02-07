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南韓超人氣文青品牌登陸台南！必玩「拍貼機」連相框都是獨家設計

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記者李薇／台北報導　圖／kkoba_sneaker IG、kkoba_studio IG、san_official IG

南韓文創小物受到很多年輕人的喜愛，可愛又充滿文青風格的單品，擁有眾多實用功能，當然好逛又好買，最近台南有一間選物店就特別與南韓品牌SECOND MORNING合作，明亮簡潔的店門以超人氣檸檬、地瓜、蘿蔔、蘋果等公仔設計，立刻成為網路話題。

▲SECOND MORNING,KKOBA,bpt,sAn,髮飾,文創。（圖／IG）

台南選物店KKOBA一直都與南韓時尚有著密切的合作，販售許多代購品牌好物，像是最近很火紅的Marithe Francois Girbaud、NERDY、KIRSH等等，都有不少新貨上架，不只有服飾配件，更跨足文青創意小物，找來SECOND MORNING進駐，超多款式的筆電包、滑鼠墊、貼紙、原子筆等單品，絕對是辦公室必備最療癒的存在。

▲SECOND MORNING,KKOBA,bpt,sAn,髮飾,文創。（圖／IG）

這次更是獨家聯名南韓最火紅的四格拍貼機，由SECOND MORNING設計四格插畫外框、搭配經典黑白相框設計，並特別挑選拍攝人像最厲害的Canon相機，能把回憶更美好的收藏，來這邊一定要跟好友一起拍下紀念照片。

▲SECOND MORNING,KKOBA,bpt,sAn,髮飾,文創。（圖／IG）

喜歡日系品牌的女孩也不要失望，台北微風南山2樓的髮飾選貨店bpt也在日前公布好消息，就是壓克力設計品牌sAn也即將從2月18日來台灣快閃，風靡櫻花妹的抖抖髮夾、壓克力髮叉、曲線耳環都有機會展出，每一款都是必帶，身為粉絲絕對不要錯過。

▲SECOND MORNING,KKOBA,bpt,sAn,髮飾,文創。（圖／IG）

sAn擅長以各種繽紛色澤跟壓克力材質，設計出多款流行時髦的髮飾，繼去年聖誕節前夕來台快閃，立刻吸引許多無法飛日本的女孩朝聖，小小攤位人潮絡繹不絕，這也是第二次舉辦快閃店，時間剛好遇到228連假，當然要安排逛起來！

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關鍵字：

SECOND MORNING, KKOBA, bpt, sAn, 髮飾, 文創

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