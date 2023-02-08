試・開箱／奢侈厚敷很可以！肌膚乾燥、脫屑也不怕　輕盈乳霜爆水力超滿

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

換季季節來臨，很多人肌膚開始出現不穩定的狀況，加上先前放假日夜顛倒，上工之後膚況不如以往，那就需要挑選成分溫和，同時又有效的單品，先穩定膚質最關鍵；以下就盤點多款MIT厲害的保濕聖品，不僅小資女也能輕鬆負擔，用起來更是潤澤力十足，奢侈厚敷很可以。

＃DermaAngel護妍天使 益菌生保濕彈潤輕乳霜，50ml、售價590元

由BenQ旗下子公司明基材料所創立研發的全新品牌DermaAngel護妍天使，以一款隱形痘痘貼席捲年輕女孩市場，輕薄又服貼的材質拯救很多面臨青春期痘痘問題的使用者，日前更是推出保濕系列，尤其是這款「穩膚QQ霜」益菌生保濕彈潤輕乳霜更是換季必備好物。

裡面添加乳酸菌與益菌生成分，雖然是乳霜，但質地卻相當輕盈，一抹就可以立刻化為好吸收的水狀質地，但塗抹到肌膚又會有保濕感，可以在所有保養步驟之後薄擦，更可以局部厚敷在兩頰乾燥的部位，當作晚安面膜使用，一整晚持續補水不斷電。

＃曦之麗 珍鑽緊緻賦活霜，50g、售價4280元

以台灣在地蔬果「蓮霧」低溫萃取出獨家專利成分：黑珍珠蓮霧精萃，打造出全新系列的保養單品，無色素、無香精、無酒精、無動物實驗，可以安心帶給肌膚全面保濕抗老，裡面運用食用級冷壓級澳洲堅果籽油、玻尿酸、Q10等成分，能夠創造更加速效的潤澤效果，90%天然植萃成份有效建立鎖水屏障。

＃森美妍 白茶賦活保濕露，140ml、售價4980元

由SPA保養品牌東森自然美推出的森美妍系列，以療癒清新的香氣跟質地，受到很多VIP喜愛，其中，保養第一步的白茶賦活保濕露，細緻質地一抹就能讓肌膚迅速補水，不僅可以全臉塗抹，也可以搭配化妝棉濕敷，增加浸潤角質層，重現澎潤飽滿的水潤彈力。