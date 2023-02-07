日女子大人氣！浪漫「粉紅眉毛」看起來超可愛　妝感瞬間變溫柔

記者李薇／台北報導 圖／visee_kose IG、excelmake IG、heavyrotation.kissme IG、3214michan IG、sh10110 IG

日系妝容一直是亞洲領先潮流的代表之一，最近就掀起「粉紅眉毛」潮流，許多女孩都在紛紛嘗試，運用帶有粉色調的眉粉跟眉筆先作打底，描繪出眉型之後，再使用染眉膏讓妝感更精緻，同時也會更柔和，搭配紅色系髮色更顯得年輕可愛。以下也盤點近期推出的粉色調眉彩系列，身為喜歡日妝的人一定要入手了！

＃Visee 眉粉盤 BR-3

CP值超高的開架彩妝Visee就推出粉紅色的眉粉盤，帶有棕色調元素在裡面，新手也可以輕鬆上臉，打造出溫柔又具有質感的眉型，可以先用酒紅色描繪出眉尾，再慢慢選擇中間色調填滿整個眉毛，最後用淺色系掃過眉頭，能創造毛茸茸質感的眉妝。

＃EXCEL 眉粉盤 #SE04

以眉筆廣受女孩喜愛的EXCEL向來在色彩上的表現也是領先業界，勇於推出各種色彩，日前就發表了粉紫色調的眉粉盤，除了帶粉色調之外，還多了一點紫色系，用起來更顯大膽，但是卻又不會過於突兀，能夠修飾肌膚的蠟黃感，效果超級好。

＃HEAVY ROTATION 染眉膏 #30

日本化妝集團伊勢半公司以KISS ME的眼彩系列，在開架市場擁有不敗地位，其中，針對眉彩推出的品牌HEAVY ROTATION更是以不輸專櫃的專業色選，提供各種髮色女性更多元化的選擇，帶有玫瑰柔粉紅色調的#30，絕對是想打造浪漫妝容必備的單品。