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情人節「過夜心機小物」盤點，讓戀愛指數原地爆棚

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▲▼情人節「過夜心機小物」盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲情人節約會有許多細節要注意。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

情人節即將到來，浪漫的情人大餐之後，或許有機會共度夜晚，不管要去哪裡過夜，心機小物一定要準備好，隨時隨地都要保持最佳狀態，保證戀愛指數原地爆棚！

▲▼情人節「過夜心機小物」盤點。（圖／品牌提供）

▲NIX 天然漱口水隨身瓶，90ml，100元。

約會一定要有好口氣，能隨身攜帶的漱口水絕對是標配，內含薄荷精油、維他命E、蘆薈、海鹽、葡萄柚籽提取物、小蘇打等成分，有助維持優質清新口氣，讓你隨時雖地都能索吻成功。

▲▼情人節「過夜心機小物」盤點。（圖／品牌提供）

▲Footlogix #9 號 清新足部去味噴霧，125ml，980元。

女生一定要從頭到腳都香香的才行，腳底容易流汗的人最怕脫掉鞋襪的尷尬異味，足部去味噴霧富含天然茶樹精油及薄荷精華等清新配方，能去除令人不悅的腳氣味，同時保持足部肌膚清新乾爽。

▲▼情人節「過夜心機小物」盤點。（圖／品牌提供）

▲Tweezerman 精緻迷你鑷子組，890元。

重要的約會時刻最怕臉上有任何瑕疵發生，像是眉毛、腋毛、嘴邊小汗毛等突然冒出都會讓人心慌慌，攜帶小而美的Tweezerman精緻迷你鑷子組，就可完美解決外出時的所有緊急毛情況。

▲▼情人節「過夜心機小物」盤點。（圖／品牌提供）

▲Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏，5.5ml，180元。

索吻成功的關鍵非護唇膏莫屬。玻尿酸保濕潤唇膏內含玻尿酸、維他命A和E，能立即滋潤雙唇不留油感，Q彈美唇讓男生一吻就上癮。

關鍵字：

情人節, 約會, 過夜, 心機小物, 過夜包

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