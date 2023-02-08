注意身體發出警訊！營養師：想吃碳水化合物，身體缺乏色胺酸

▲想吃的東西其實是身體發出的警訊。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候嘴饞想吃東西不一定是餓，或許是身體發出的警訊，營養師朱瑞君分享，想吃鹹食，代表身體缺乏鈉，想吃甜食則是身體缺少鉻，她也提醒若總是亂吃會讓身體負擔更大，甚至流失更多營養，究竟要怎麼吃才健康，一次看仔細！

#想吃鹹食，代表缺乏鈉

營養師朱瑞君表示，當想要吃鹹食時，經常是因為脫水，但要注意過多的鹽分攝取，會使身體產生口乾舌燥、水腫等症狀。想要補充鈉可以挑選木瓜或是海鮮都是好選擇。

#想吃甜食，代表缺乏鉻

很想吃甜點，就表示身體裡缺少「鉻」。當身體缺乏鉻，會影響到胰島素的功能，對糖的耐受性不佳，也就易產生想吃甜食的慾望。想要補充鉻可吃：花椰菜、蘋果等。

#想吃碳水化合物，代表缺乏色胺酸

營養師朱瑞君分享，當體內缺乏色胺酸容易導致情緒低落，當壓力過大會使體內的色胺酸減少，進而導致想吃高碳水化合物的食物，想補充色胺酸可吃：牛奶、香蕉等。

#想吃肉食，代表缺乏鐵

鐵不足常發生在生理期女性身上，缺鐵會讓人疲憊、暴躁易怒。想要補充鐵可吃紅菠菜、紅肉等。研究指出，動物性含鐵食物，像是紅肉食物或是海產等較容易被身體吸收，通常顏色越紅，含血鐵質就越高，但切勿也不能吃過量，小心膽固醇超標。

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